Grano”, la nuova pizzeria a Marsala che fa innamorare il mondo

15/08/2024 11:11:00

“Quando arriva a tavola si innamora il mondo.” Non è un rebus, né un gioco di parole da cruciverba, ma il claim di “Grano”, la nuova pizzeria che ha appena aperto le sue porte in viale Vittorio Veneto 1, a Marsala (di fronte al Ferro di Cavallo). E una volta assaggiata la loro pizza, capirete perché è destinata a far innamorare chiunque varchi la soglia di questo incantevole locale.

Nata dalla passione e dalla determinazione di tre giovani marsalesi, Marco, Paolo e Daniele, Grano è molto più di una semplice pizzeria. È un sogno che prende forma, proprio come il grano, l’elemento principe della terra che dà vita alla pizza, il piatto italiano più amato al mondo. Ma Grano non è solo un omaggio alla tradizione culinaria italiana, è un viaggio sensoriale che vi trasporterà tra le antiche strade di Lilibeo e le meraviglie naturali del Mediterraneo, con le Isole Egadi a fare da sfondo.

Ogni dettaglio di Grano è stato curato per offrire un’esperienza unica. L’ambiente è ricercato e intimo, perfetto per chi cerca un luogo dove trascorrere ore piacevoli in compagnia, assaporando non solo una pizza straordinaria, ma anche un calice di vino selezionato, immersi in un’atmosfera calda e accogliente. E mentre gustate le creazioni di Daniele, maestro pizzaiolo, le note di una musica raffinata vi accompagneranno, rendendo ogni serata speciale.

Grano è un locale che promette di diventare un punto di riferimento per chi ama la buona cucina, il relax e la convivialità. È il luogo dove i sapori autentici incontrano la bellezza della terra siciliana, creando un connubio perfetto che non potrà che conquistarvi.

Non perdete l’occasione di vivere questa nuova esperienza gastronomica. Grano vi aspetta tutte le sere a Marsala, per farvi innamorare di una pizza che racconta una storia di passione, tradizione e innovazione.



Informazioni utili

- Per prenotazioni 0923 362036

- Pagina Instagram

- Consultare il menù



(Contenuto sponsorizzato scritto in collaborazione col committente. Per info scrivi a native@bwbmedia.it)