Ferragosto, Sicilia meta più gettonata. San Vito sul podio

16/08/2024 00:45:00

Il Ferragosto, sinonimo di vacanze e tempo libero, vede la Sicilia confermarsi tra le destinazioni più gettonate dagli italiani. Quest'anno, il terzo gradino del podio va a San Vito Lo Capo, celebre per le sue spiagge incantevoli e la sua vivace atmosfera estiva. Secondo l'analisi di Holidu, noto portale di prenotazione case vacanza, i vacanzieri spendono in media 136 euro e viaggiano generalmente in gruppi di 4 persone per godere delle meraviglie di questa località trapanese.

La Sicilia si distingue con ben 7 destinazioni presenti nella top 50 di Holidu, con Palermo, Marina di Ragusa, Siracusa, Cefalù, Giardini-Naxos e Castellammare del Golfo che si uniscono a San Vito Lo Capo per offrire un'ampia varietà di esperienze turistiche. Ogni località offre un'atmosfera unica, dalla storia millenaria di Siracusa alle rilassanti spiagge di Marina di Ragusa.

Non solo la Sicilia, ma anche la Sardegna spicca nella lista, con San Teodoro che conquista il primo posto come destinazione più gettonata, seguita da Gallipoli in Puglia. Queste località sono rinomate per le loro spiagge splendide e le opzioni di intrattenimento, attirando visitatori con un mix perfetto di bellezza naturale e divertimento.