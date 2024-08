Asacom, Mazara unico comune ad adottare le linee guida regionali

21/08/2024 12:30:00

Il Comune di Mazara del Vallo ha adottato le Linee Guida Regionali per l'affidamento del servizio di assistenza all'autonomia e alla comunicazione, segnando un passo significativo verso il miglioramento della qualità dei servizi offerti agli studenti e agli operatori nel settore. Questa decisione fa di Mazara del Vallo l'unico comune nella provincia di Trapani a seguire tali linee guida, incontrando l'approvazione e il plauso dei sindacati.

Vanessa Giacalone, delegata di ACA SICILIA per il territorio di Mazara del Vallo, ha espresso grande soddisfazione per i traguardi raggiunti: "È motivo di grande soddisfazione per noi di ACA SICILIA ed ACACISAL vedere l'implementazione delle Linee Guida Regionali nel nuovo bando per l'assistenza all'autonomia e alla comunicazione. Questo rappresenta un solido consolidamento del servizio a beneficio degli studenti e degli operatori."

La decisione è frutto di un dialogo aperto e costruttivo tra i sindacati e l'amministrazione comunale, guidata dal neo-rieletto sindaco Salvatore Quinci, che ha dimostrato grande apertura e supporto alle proposte avanzate dai rappresentanti sindacali. "Il Sindaco Quinci ha ascoltato e accolto le nostre proposte, concretizzando l'impegno preso con ACA SICILIA e ACACISAL," aggiunge Giacalone.

Da quando è stata fondata ACA SICILIA nel 2016, seguita dalla nascita di ACACISAL nel 2022, c'è stato un impegno costante per il riconoscimento della figura dell'Assistente all'Autonomia e alla Comunicazione e dei suoi diritti. "Dalla Legge Regionale 24 art.6 del 05.12.2016 fino agli emendamenti necessari per l'applicazione delle Linee Guida regionali, il nostro lavoro ha cercato di estendere queste norme come 'buona prassi' anche ai Comuni," spiega la delegata.

Mazara del Vallo è al momento l'unico comune della provincia ad aver adottato nel bando le Linee Guida Regionali che permettono di tenere in considerazione gli operatori già impiegati l'anno scorso per garantire una continuità assistenziale agli studenti.

Giacalone conclude: "Sono molto orgogliosa che il nostro comune possa diventare un modello di riferimento grazie alla lungimiranza del nostro Sindaco. La perseveranza paga, e la buona politica fa la differenza."