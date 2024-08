Mazara, a settembre apre il Caffè Letterario al Civic Center

21/08/2024 17:00:00

L'amministrazione comunale e l'impresa sociale Moltivolti di Palermo hanno sottoscritto nei giorni scorsi il verbale di consegna per un periodo di 8 anni del Caffè letterario del Civic Center che aprirà i battenti il prossimo mese di settembre.

L'impresa sociale Moltivolti, nata nel 2014 da un gruppo di 14 persone provenienti da 8 Paesi diversi di Europa, Asia e Africa ha già all'attivo esperienze di promozione del cibo come strumento di dialogo fra persone e culture diverse.

Il mese scorso si è conclusa la procedura di gara e, a seguito dei controlli di regolarità, con determinazione n. 1575/2024 si è proceduto all'affidamento definitivo in concessione in uso per un periodo di 8 anni all'impresa sociale Moltivolti del Caffè Letterario del Civic Center di Mazara del Vallo all'interno dell'ex Carcere mandamentale di corso Vittorio Veneto.

Con la proposta progettuale legata alla promozione di eventi culturali e la quantificazione monetaria del canone di concessione (con l'offerta di 10mila euro annui), il miglior punteggio di 97,19 punti tra le società partecipanti è stato attribuito all'impresa sociale palermitana rappresentata dal presidente Giovanni Zinna (nella foto con una collaboratrice, il sindaco Quinci e l'assessore Casale).

L'attività del Caffè Letterario riguarderà obbligatoriamente l'esercizio di somministrazione di alimenti e bevande (bar, gelateria, pasticceria) e facoltativamente anche l'attività di ristorazione. A tali attività dovranno essere connesse iniziative di vari eventi quali presentazioni di libri, incontri con autori e artisti, personali di pittura ed altri eventi secondo il progetto culturale proposto in fase di partecipazione all'avviso.

All'interno del Civic Center pertanto coesisteranno due diverse realtà gestionali: Moltivolti si occuperà del Caffè Letterario anche con l'organizzazione di eventi, mentre la gestione delle sale conferenze e mostre con iniziative di animazione e culturali già in atto rimane affidata a Hic Ets (ente del terzo settore).

Rifiuti, se salta la raccolta il lunedì e martedì si recupera il giovedì

“Qualora nelle giornate estive del lunedì e mercoledì gli operatori ambientali non riuscissero in alcune zone cittadine a completare la raccolta differenziata porta a porta prevista da calendario SI INVITANO gli utenti a non ritirare i mastelli ed a lasciarli esposti per la giornata successiva. Sarà cura degli operatori completare anche nelle giornate immediatamente successive del martedì e giovedì la raccolta non effettuata nel giorno precedente”.

Questo l’invito che viene rinnovato agli utenti domestici dall’Ufficio comunale Ambiente alla luce del notevole incremento della produzione di rifiuti che si registra nel periodo estivo, conseguente al temporaneo aumento demografico derivante dalla presenza di turisti e visitatori in Città.

L’Ufficio Ambiente ha organizzato un servizio di recupero raccolta della parziale mancata raccolta che potrebbe verificarsi in alcune zone il lunedì (organico e secco indifferenziato) ed il mercoledì (organico e vetro).

Pertanto il martedì oltre alla normale raccolta porta a porta in tutto il territorio di carta e cartone verrà effettuato anche un servizio di recupero raccolta di umido e organico ma solo nelle zone che registreranno una parziale o assenza di raccolta nel giorno precedente.

Il giovedì - giorno dedicato alla sola raccolta dei pannoloni in tutto il territorio - si svolgerà anche un servizio di recupero di organico e vetro anche in questo caso nelle sole zone non servite o servite parzialmente il giorno prima.

Resta invariato il calendario di raccolta porta a porta. La scelta del servizio di recupero è stata mirata alle sole giornate in cui è prevista la doppia raccolta.

Affidamento Lavori, Servizi e Forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea. C'è tempo fino al prossimo 15 settembre per iscriversi nell'apposito Albo istituito presso il Settore comunale Servizi alla Città e alle Imprese

Scadrà il prossimo 15 settembre il termine ultimo entro il quale gli operatori economici in possesso dei requisiti di legge potranno richiedere l'iscrizione al nuovo "Albo degli Operatori Economici per l’affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea" istituito presso il 3° settore comunale Servizi alla Città e alle Imprese.

Come già comunicato con precedente nota stampa, ad istanza di parte potranno iscriversi all'Albo comunale del 3° settore, entro e non oltre il 15 settembre 2024 gli operatori economici già iscritti sia all'Albo regionale previsto dall'articolo 12 della legge regionale n. 12/2023, sia alla piattaforma di approvvigionamento digitale certificata "acquisti in rete P.A." per la categoria merceologica corrispondente.

L'albo sarà poi aggiornato semestralmente e pertanto le domande pervenute oltre la data del 15 settembre saranno prese in considerazione per l'aggiornamento semestrale.

L'Albo verrà utilizzato per l'affidamento di lavori, servizi e forniture. Il dirigente inviterà gli operatori economici tra quelli iscritti nella categoria da affidare. L'affidamento avverrà secondo quattro fasce d'importo:

I Fascia fino a 15mila euro;

II Fascia da 15mila,01 a 40mila euro;

III Fascia da 40mila,01 a 150mila euro;

IV Fascia superiore a 150mila euro