Mazara, al via il festino per San Vito

21/08/2024 14:00:00

Prenderà il via alle ore 18 di oggi mercoledì 21 agosto con la tradizionale cerimonia del'Annuncio nella piazza della Repubblica l'edizione 2024 del Festino di San Vito, dedicato al Santo co-patrono di Mazara del Vallo San Vito Martire.

Nei cinque giorni del Festino, quest'anno denominato "Vito Tessitore di Pace", si alterneranno momenti religiosi e laici con alcuni appuntamenti particolari:

- la "Fiaccolata mattutina" in programma alle ore 3,30 della notte tra mercoledì e giovedì, dalla Cattedrale verso il Santuario San Vito in riva di mare";

- il Corteo storico e a Quadri viventi, che alle ore 19,30 di giovedì 22 agosto procederà dal Santuario di San Vito in riva di mare, sostando nel lungomare dinanzi la scalinata di piazza Mokarta per la tradizionale cerimonia di consegna delle chiavi della Città idealmente a San Vito, consegnate dal Sindaco al Vescovo;

- la processione dalla Cattedrale alla chiesa di San Michele e nel tragitto sosta in piazzale Quinci per l'Imbarco del Santo nel pomeriggio di domenica 25 agosto.

Anche per questa edizione del Festino di San Vito la direzione artistica è stata affidata al prof. Giovanni Isgrò.

Programma in allegato con i messaggi del Sindaco Quinci e del Vescovo Giurdanella.

In occasione del Festino di San Vito, che si terrà a Mazara del Vallo dal 21 al 25 agosto 2024 il Comando della Polizia Municipale ha emanato l'ordinanza n. 205 del 19 agosto 2024 per la regolamentazione del traffico veicolare e consentire lo svolgimento delle manifestazioni in sicurezza.

L'Ordinanza prevede:

Mercoledì 21 agosto 2024:

Divieto di fermata con rimozione forzata per tutti i veicoli, ambo i lati, dalle ore 17:00 alle ore 20:00 nelle seguenti Vie e Piazze: Piazza San Michele, Via San Michele, Piazza Santa Veneranda, Via Mons. Audino, Via Santa Caterina, Piazza Santa Caterina, Via San Giuseppe, Piazza della Repubblica, Via Porta Santissimo Salvatore, Via Conte Ruggero (tra Via Castello Normanno e Via Porta Santissimo Salvatore).

Divieto di transito durante il passaggio della processione per tutti i veicoli nelle seguenti Vie e Piazze: Piazza San Michele, Via San Michele, Piazza Santa Veneranda, Via Mons. Audino, Largo Avv. Rizzo Marino, Via Santa Caterina, Piazza Santa Caterina, Via San Giuseppe, Piazza della Repubblica, Via Porta Santissimo Salvatore, Via Conte Ruggero (tra Via Castello Normanno e Via Porta Santissimo Salvatore).

Giovedì 22 agosto 2024:

Divieto di transito dalle ore 03:30 fino al passaggio della processione nelle seguenti Vie e Piazze: Via Conte Ruggero, Via Porta Santissimo Salvatore, Lungomare Mazzini, Lungomare G. Hopps, Lungomare San Vito (tra Via Elio Pernice e Via Mons. Gaspare Morello).

Divieto di fermata con rimozione forzata, ambo i lati, dalle ore 17:00 alle ore 23:00 nelle Vie indicate per lo "Storico ideale a Quadri Viventi": Lungomare San Vito (tra Via Gaspare Morello e Via Elio Pernice), Lungomare G. Hopps, Lungomare Mazzini, Via Molo Comandante G. Caito, Piazza Regina, Via Gian Giacomo Adria, Corso Vittorio Veneto (tra Via Gian Giacomo Adria e Corso Umberto I), Corso Umberto I, Via San Giuseppe, Piazza della Repubblica, Via Porta Santissimo Salvatore, Via Conte Ruggero (tra Via Castello Normanno e Via Porta Santissimo Salvatore).

Divieto di transito durante il passaggio della processione per tutti i veicoli, nelle seguenti Vie: Lungomare San Vito (tra Via Gaspare Morello e Via Elio Pernice), Lungomare G. Hopps, Lungomare Mazzini, Via Molo Comandante G. Caito, Piazza Regina, Via Gian Giacomo Adria, Corso Vittorio Veneto (tra Via G. G. Adria e Corso Umberto), Via San Giuseppe, Piazza della Repubblica, Via Porta Santissimo Salvatore, Via Conte Ruggero (tra Via Castello Normanno e Via Porta Santissimo Salvatore), Via Antonino Castiglione (tra Via Mario Rapisardi e Piazza Mokarta).

Domenica 25 agosto 2024:

Divieto di fermata dalle ore 16:00 fino alla fine della processione prevista per le ore ore 23:00 circa nelle seguenti Vie e Piazze: Via Conte Ruggero (tratto antistante la Cattedrale), Via Porta Santissimo Salvatore, Lungomare Mazzini (tra Via Porta Santissimo Salvatore e Piazzale G. B. Quinci), Piazzale G. B. Quinci, Piazza Santa Caterina, Via Santa Caterina, Via Mons. Audino, Via San Michele, Piazza San Michele.

Divieto di transito durante il passaggio della processione: Piazza Mokarta, Via A. Castiglione (tra Via Mario Rapisardi e Piazza Mokarta), Via Conte Ruggero, Via Porta Santissimo Salvatore, Lungomare Mazzini (tra Via Porta Santissimo Salvatore e Piazzale G. B. Quinci), Piazzale G. B. Quinci, Piazza Santa Caterina, Via Santa Caterina, Via Mons. Audino, Via San Michele, Piazza San Michele.