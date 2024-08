Violenza a Marsala, il Psi chiede misure urgenti

21/08/2024 22:20:00

Il Psi di Marsala chiede misure urgenti per garantire più sicurezza in città dopo la violenta rissa dello scorso fine settimana. Lo fa con una lettera del segretario comunale, Antonio Consentino, inviata alla Prefetta Daniela Lupo.

Ecco la lettera:

In qualità di segretario del Partito Socialista Italiano di Marsala scrivo la presente per farmi portavoce delle crescenti, accorate istanze di maggiore sicurezza da parte di residenti, commercianti e comuni cittadini in genere, della città di Marsala.

Invero, il riferimento è agli spiacevoli eventi che da circa due anni occupano la cronaca locale, nella specie mi riferisco alle diverse risse, ai pestaggi nei confronti di una coppia fidanzati minorenni, alle continue minacce e intimidazioni da parte di indisturbati soggetti in preda ai fumi dell’alcol nei confronti di comuni cittadini, ignari turisti e gestori di attività commerciali, al lancio di petardi fra la gente in occasione della Pasqua scorsa, alla quotidiana invasione di biciclette, monopattini e mezzi elettrici che circolano o, meglio, sfrecciano in tutta tranquillità anche nelle zone a traffico limitato attentando seriamente alla sicurezza dei pedoni, con particolare riferimento alle persone anziane, e molto altro ancora, tutti episodi che ben avrebbero potuto degenerare in fatti criminosi di rilevante gravità, da ultima la recente mega rissa occorsa la sera del 16 agosto dietro la Chiesa madre, quindi in pieno centro storico.

In tali sensi, anche nella mia qualità dianzi specificata, indi stanti le inconsistenti, perenni rassicurazioni delle istituzioni cittadine, sono a richiedere, formalmente, la predisposizione di urgenti misure atte a garantire la sicurezza e l’incolumità dei singoli cittadini, dei turisti e dei commercianti i quali, nel centro storico della città, esercitano la loro attività, essa già costellata da comprensibili difficoltà, anche nel perenne terrore.

Sussiste pure il concreto rischio di patire pesanti ricadute sul piano economico generale per la città di Marsala e comportare un grave danno d’immagine in ordine alle sue reali condizioni di vivibilità.

Stante il dilagare di tali fenomeni, l’urgenza di provvedere è ancora più evidente, soprattutto avuto riguardo al comune sentire degli abitanti e degli esercenti, i quali denunciano unanimi, anche pubblicamente, una forte sensazione di precarietà e di insicurezza, indi lo stato di totale abbandono da parte delle istituzioni pubbliche, deputate a garantire e vigilare sulla loro incolumità.

Colgo, infine, l’occasione per manifestarVi, ove possibile, la piena collaborazione del sodalizio politico che mi onoro di rappresentare, nella promozione ed attuazione delle (urgenti) iniziative e misure che si renderanno necessarie e, comunque, idonee a rassicurare i cittadini nell’azione tutelatrice della loro legittima sicurezza, anche valutando l’opportunità di convocare prima possibile un apposito comitato per la sicurezza, onde organizzare misure di contrasto delle presenze malavitose e parassitarie sul territorio marsalese ed evitare così il rischio di un’escalation criminale che metta in serio pericolo la sicurezza e la libertà dei cittadini, dei turisti e dei commercianti.

Mi dichiaro certo della Vostra fattiva, qualificata presa di posizione in relazione a quanto amaramente infra evidenziato, in tempo utile a scongiurare l’irreparabile, e colgo l’occasione per porgerVi deferenti ossequi.