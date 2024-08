Il Generale Giovannelli coordinatore in Sicilia dell'Associazione dei Cavalieri

22/08/2024 07:00:00

Il Generale, Cavaliere Renato Giovannelli è stato cooptato nel Consiglio Nazionale dell’ANCRI (Associazione Nazionale dei Cavalieri Insigniti al Merito della Repubblica Italiana) quale Referente e Coordinatore di tutte le sezioni in Sicilia.



La nomina firmata e inviatagli dal Presidente nazionale Cav. Francesco Avena, a seguito di relativa delibera del Consiglio di Presidenza del 13 agosto scorso, N° 22/2024, ha effetto immediato, come è sottolineato nella lettera di nomina. Tanti i riscontri e le congratulazioni per il Generale Cav. Giovannelli. I primi a formulargli gli auguri e grande soddisfazione sono stati tutti i componenti della sezione di Mazara del Vallo ( unica in provincia di Trapani), a seguire i cavalieri dalle diverse associazioni territoriali sparse nella Regione. Giovannelli, Presidente (al secondo mandato) della sezione di Mazara che ha appena festeggiato il suo settimo anniversario, con la nomina a delegato e coordinatore in Sicilia, nonché a componente del Consiglio nazionale, nella telefonata preventiva di Avena, alla formalizzazione dei prestigiosi incarichi, ha avuto esternata la fiducia e la stima di tutto il Consiglio Nazionale e i complimenti per le interessanti attività svolte dai cavalieri della sezione di Mazara. Dal Presidente Nazionale ANCRI prof. Cav. Francesco Avena ha ricevuto altresì lo stimolo a incentivare in tutta la Sicilia più costanti e proficui rapporti con le istituzioni, le scuole e gli enti di volontariato.

“Sono davvero onorato e felice delle nomine e del mandato concessimi con fiducia e stima da parte del presidente nazionale cav. Avena – ha dichiarato il Cav. Renato Giovannelli – ci metterò tutta la mia volontà e le mie energie per adoperarmi, come mi è stato suggerito e come rientra perfettamente nel mio volere, a seguire e promuovere sempre più i principi e i valori sanciti nella nostra Costituzione che quest’anno festeggia il 76 mo anniversario dall’entrata in vigore”.

Il neo Consigliere nazionale, nonché delegato e coordinatore per la Sicilia avvierà prestissimo i primi incontri con tutte le sezioni ANCRI in territorio siciliano.