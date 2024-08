PACEFest: Piera Maggio tra gli ospiti principali. Un omaggio a Marisa Leo

22/08/2024 14:05:00

Oggi, 22 agosto, prende il via a Caltabellotta, nel cuore dell'Agrigentino, la terza edizione del PACEFest, un evento culturale che si è rapidamente affermato come uno dei più importanti appuntamenti estivi della Sicilia. Il festival, nato da un’intuizione dei giornalisti Gero Tedesco e Michele Ruvolo, sarà dedicato quest'anno alle "verità sospese" e ai cold case, con un particolare focus sulle assenze che hanno segnato profondamente le vite delle persone.

La serata inaugurale vedrà la consegna del Premio PaceFest 2024 alla memoria di Marisa Leo, la manager vinicola tragicamente uccisa un anno fa dal suo ex compagno. Il riconoscimento sarà consegnato dal vice prefetto di Agrigento, Massimo Signorelli, alla famiglia Leo. Questo momento carico di emozione segnerà l'apertura ufficiale del festival, mettendo subito in luce uno dei temi cardine dell'edizione di quest'anno: il femminicidio e la violenza di genere.

Uno degli eventi più attesi della giornata è senza dubbio il talk "Vent'anni senza la piccola Denise", che vedrà protagonista Piera Maggio, la mamma della bambina scomparsa il 1 settembre 2004 a Mazara del Vallo. Piera Maggio non ha mai smesso di cercare la verità e di lottare affinché sua figlia, Denise, non venga dimenticata. Durante il suo intervento, dialogherà con il giornalista Max Firreri, ripercorrendo i vent'anni di ricerche, delusioni e speranze mai sopite. "I bambini non spariscono nel nulla, è innaturale che questo avvenga", ha dichiarato Piera Maggio, ribadendo la sua convinzione che la sua bambina sia ancora viva e che sia stata portata via da qualcuno vicino alla famiglia.

La prima giornata del PACEFest ospiterà anche la presentazione del libro "L’antimafia tradita" di Franco La Torre, figlio del segretario regionale del PCI ucciso dalla mafia nel 1982. La Torre, in dialogo con il giornalista Giuseppe Pantano, discuterà delle derive dell'antimafia moderna, che spesso ha smarrito la sua missione originaria. La riflessione di La Torre punta il dito contro una certa antimafia "addomesticata" che ha perso il contatto con la realtà e con la necessità di un cambiamento radicale.

La giornata si concluderà con una nota musicale, grazie alla "Fisarmonica Night" di Pietro Adragna. Il fisarmonicista ericino, campione del mondo del suo strumento nel 2008, regalerà al pubblico un'esibizione che mescolerà tradizione e modernità, unendo musica e riflessione in un connubio perfetto per concludere la serata.

Il festival continuerà nei giorni successivi con un ricco programma di presentazioni di libri, testimonianze e confronti su temi di grande attualità, come il femminicidio, i cold case e i misteri italiani irrisolti. Tra gli ospiti delle prossime giornate, anche il giornalista Attilio Bolzoni, l'inviato delle Iene Antonino Monteleone, il fratello di Emanuela Orlandi, Pietro Orlandi, e molti altri.

Il PACEFest, organizzato da Fuoririga con il patrocinio del Comune di Caltabellotta, non è solo un festival, ma un’occasione per riflettere e confrontarsi su temi che toccano da vicino la nostra società, con l'obiettivo di promuovere una cultura della pace e della giustizia.