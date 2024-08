Sicilia, dalla Regione quasi un milione per due concerti del Volo

23/08/2024 10:24:00

La Valle dei Templi di Agrigento si prepara ad accogliere due esclusivi concerti del noto gruppo musicale Il Volo, previsti per il 31 agosto e il primo settembre. Questi eventi, tuttavia, hanno scatenato una serie di polemiche relative al costo sostenuto dalla Regione Siciliana e alla chiusura del parco archeologico per due giorni, limitando l'accesso ai turisti.

Il finanziamento regionale di 900mila euro di euro (a cui si aggiungono 300mila euro di finanziamento del Ministero del Turismo ed Enit per un totale di un milione e due) per la realizzazione dei concerti è al centro delle critiche. Molti ritengono che queste risorse avrebbero potuto essere impiegate in maniera più efficace, specialmente considerando la necessità di tutelare e valorizzare il patrimonio culturale senza compromettere l'accessibilità pubblica. L'evento sarà registrato per la televisione e trasmesso successivamente in esclusiva su PBS negli Stati Uniti, partendo da fine novembre e per tutto il 2025, fatto che aggiunge ulteriore prestigio ma anche interrogativi sulla gestione delle priorità regionali.

I concerti vedranno la partecipazione di vari artisti internazionali, oltre ai membri de Il Volo, e saranno dedicati principalmente a canzoni natalizie e classiche italiane. I posti sono 600 a serata. Si entra ad invito, o pagando 80 euro (incasso in beneficenza) e la direttiva per chi assisterà è di "indossare abiti pesanti", dato che il concerto verrà trasmesso a Natale. Quindi, preparate il cappotto ad Agosto ...

Nonostante il chiaro appeal internazionale dell'evento, la decisione di chiudere il parco per due giorni ha suscitato malcontento tra i visitatori e i residenti, molti dei quali hanno dovuto cancellare o posticipare le visite già programmate.