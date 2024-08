Anche quest’anno da Castelvetrano, beni di prima necessità in viaggio verso l’Ucraina

26/08/2024 07:30:00

Grossi mezzi per l’Ucraina in partenza da Castelvetrano e provincia. Sono quelli coordinati dall’associazione Elim di Tommaso Pipitone, della chiesa evangelica, che raggiungeranno i villaggi isolati dell’Ucraina, per portare beni di prima necessità, vestiti, prodotti per l’infanzia e tanto altro.

Una solidarietà per il popolo ucraino funestato dalla guerra, che ha visto l’impegno dell’associazione anche nel maggio dell’anno scorso quando, grazie a donazioni private, è stato possibile inviare letti ortopedici, sedie a rotelle e altro materiale igienico e sanitario. Era il periodo in cui diversi ospedali vennero distrutti dai bombardamenti.

I mezzi sono partiti anche nell’agosto del 2022, per raggiungere la Moldavia dalla Puglia e arrivare in Ucraina attraversando la Romania.

L’associazione Elim, aiutata dalle chiese evangeliche di Castelvetrano e Petrosino, si era occupata anche della distribuzione di viveri in diversi comuni del trapanese nel periodo del lockdown nel 2021. Nella circostanza, furono forniti panini caldi presso le case popolari di via Campobello a Castelvetrano.