Il Trapani debutta a Foggia con i dubbi Kragl e Balla

26/08/2024 07:00:00

Tempo di esordio per il Trapani che questa sera, alle 20.45, disputerà la prima partita del campionato di serie C sul campo del Foggia.

I granata arrivano a questa gara con due vittorie in altrettante partite ufficiali, quelle ottenute in Coppa Italia contro la Cavese e il Monopoli e c'è grande attesa per l'obiettivo promozione annunciato a chiare lettere dal presidente Valerio Antonini.

A tenere banco in casa Trapani, però, è il mercato, soprattutto con gli scontenti, a cominciare dall'albanese Besmir Balla che prima ha lasciato la maglia numero 10 a Lescano e ora non rientra più nei piani dell'allenatore Torrisi, tanto che non è stato convocato per la trasferta di Foggia.

E poi c'è l'altro caso, quello di Oliver Kragl, con il tedesco che appare in uscita, tanto che su di lui è fortissimo il pressing della Fidelis Andria, ambiziosa società di serie D che ha già fatto spesa a Trapani prelevando Marsico.

Kragl dovrebbe trasferirsi in Puglia, ma, intanto, Torrisi lo ha convocato e non è neanche escluso un suo impiego dal primo minuto per quella che dovrebbe essere la sua ultima gara con la maglia del Trapani.

Sul fronte arrivi, invece, niente da fare per Radja Nainggolan con lo stesso centrocampista belga che ha smentito il suo arrivo a Trapani chiudendo, così, sul nascere le voci che lo vedevano in trattativa con il club di Antonini per il suo arrivo in Sicilia.