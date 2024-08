Amazon assume in Sicilia. Posizioni aperte anche a Trapani

27/08/2024 14:25:00

Amazon continua la sua espansione in Italia, annunciando nuove assunzioni in tutto il Paese, inclusa la Sicilia. L'azienda leader nell'e-commerce ha aperto numerose posizioni lavorative in vari centri logistici e sedi operative, con l'obiettivo di potenziare il proprio organico in vista di una crescita futura. Le opportunità sono rivolte sia a professionisti esperti che a giovani al primo impiego, anche senza esperienza.

Tra le regioni italiane, la Sicilia spicca per il numero di posizioni aperte. Recentemente, Amazon ha inaugurato un centro di assistenza clienti a Cagliari, ma è nelle città di Catania e Trapani che si concentrano le ricerche di personale. A Catania, l'azienda è alla ricerca di operations manager, mentre a Trapani è attiva una ricerca per un HR partner. Questi ruoli offrono opportunità di carriera in un ambiente dinamico e in continua espansione.

Le assunzioni in Sicilia fanno parte di un piano più ampio che coinvolge l'intero territorio nazionale. In Emilia Romagna, ad esempio, Amazon sta potenziando il proprio centro logistico di Castel San Giovanni, con numerose posizioni aperte per addetti alla logistica, magazzinieri, addetti all’imballaggio e allo smistamento pacchi. Simili opportunità sono presenti anche in Piemonte, Lombardia, Veneto e altre regioni.

Oltre al settore logistico, Amazon sta assumendo anche negli uffici, in particolare nella sede corporate di Milano, dove sono ricercati giovani laureati per stage e ruoli entry-level, oltre a figure manageriali esperte nei settori HR, finance, marketing, IT e altre aree. Posizioni analoghe sono disponibili anche nella sede di Roma e in altri uffici in tutta Italia.

Un'altra opportunità interessante offerta da Amazon riguarda il lavoro da remoto. L'azienda sta cercando personale per posizioni in smart working, soprattutto in ruoli tecnici e commerciali, oltre che nel customer care. Questo permette a molti lavoratori di conciliare la carriera con le esigenze personali, lavorando comodamente da casa.

Per chi fosse interessato a candidarsi, tutte le posizioni aperte sono consultabili sulla pagina dedicata alle carriere del sito Amazon. Il processo di selezione prevede l'inserimento del curriculum online, seguito da possibili test e colloqui conoscitivi e tecnici.

Amazon offre un ambiente di lavoro stimolante, con possibilità di crescita interna, incentivi e benefit aziendali. Le nuove assunzioni rappresentano un'importante opportunità per i giovani siciliani in cerca di un primo impiego, ma anche per i professionisti che desiderano sviluppare la propria carriera in un'azienda globale e all'avanguardia.