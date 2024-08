"Trapani in Cammino... verso il palo?":Fileccia attacca sui "ritardi e progetti fantasma"

28/08/2024 11:51:00

Più di un anno fa, il Sindaco Tranchida distribuiva ai trapanesi un opuscolo pieno di promesse e progetti finanziati. Oggi, molte di queste promesse sembrano essere svanite nel nulla, lasciando i cittadini con l'amaro in bocca: cantieri fermi, progetti ridimensionati o scomparsi, e scuole a rischio chiusura a pochi giorni dall'inizio dell'anno scolastico. A denunciare un quadro allarmante il consigliere Tore Fileccia di Mpa, invitando i cittadini a verificare di persona lo stato di avanzamento dei progetti promessi da Tranchida.

"Piu' di un anno fa, ed in Piena Campagna elettorale , l'attuale Sindaco Giacomo Tranchida invio' in tutte le case dei Trapanesi un Giornalino utile al fine di rendere edotti i trapanesi su tutti i Finanziamenti della "Trapani in Cammino " ,spiegando agli elettori i motivi per cui la sua Sindacatura non poteva finire .

Uno specchietto per le Allodole che, a distanza di quasi un anno e mezzo, e' pieno di acclarate discordanze , forse volute dimenticanze e con cantieri fermi con le 4 frecce.



Dei 170milioni di euro previsti almeno 100milioni fanno parte di queste categorie.



Se sul trasporto intelligente della via Fardella non si fa riferimento tanto da evincere che i 2.745.000 di euro del PNRR erano destinati solo alla via Ammiraglio Staiti , non meglio e' la Situazioni riguardante il Campo Aula , dove in quel giornale si parlava di quasi 900.000 euro per il rifacimento del manto erboso e non della realizzazione dell'attuale Skate park.



In questi giorni mi sono occupato degli accessi alla spiaggia che insiste tra “Piazza ex Mercato del Pesce” e “Piazza Vittorio Emanuele” , evidenziando la pericolosita' di scale improvvisate e suggerendo a questa “Amministrazione in Cammino” di creare accessi piu' sicuri ...se non che…sfogliando quel famoso Giornalino oggi mi accorgo che erano stati comunicate altre 707.000 euro per la progettazione e la messa in opera proprio di scale in quel punto della Citta'...INCREDIBILE!!!



Continuando questo fantomatico viaggio sul programma di governo TRANCHIDIANO , che a questo punto sembra essere stato stilato sottacendo tutto cio' che poteva risultare impopolare , troviamo finanziamenti assurdi come la riqualificazione energetica dell Palestra di via Tenente Alberti , il cui stato attuale e' al limite strutturale e che risulta vandalizzato totalmente , la domanda da chiedersi e' : "Come si puo' finanziare una riqualificazione energetica da 60.000 euro ,se li' per far tornare sufficientemente fruibile la struttura servirebbero milioni di euro?"



Continuando sul tema sportivo , sempre dentro quel famigerata rivista esisteva un Project Financing di Privati da 400.000 euro, per la riqualificazione e la costruzione di alcuni Campi da Padel all'interno dei piu' conosciuti " campetti Gialli di viale Marche" , ma e' fatto noto che dopo diversi anni quei privati si sono stancati di aspettare una risposta ed oggi hanno realizzato questa struttura in quel di Paceco!!!...ed i Cmpetti Gialli sono rimasti luogo di erbacce e degrado.



Non contenti di promettere ai Trapanesi MILIONI DI MILIONI ... la Trapani in Cammino continuava a far sognare gli elettori trattando e descrivendo moltissimi altri

Finanziamenti solo che ad oggi molti di questi sono oggetto di Cronico Ritardo o fermo assoluto :



-Palazzo Lucatelli che dal 100% DI RECUPERO E' PASSATO AL 50% CON ESBORSO DI ALTRO DENARO che porta il tutto a 3milioni di euro scritti nel Giornaletto.



-I progetti Pinqua sul rione Cappuccinelli che vivono di riunioni e aggiornamenti ma che al 28/08/2024 non vedono nessuno scavo , nessun mattone e nessuna opera in lavorazione



-la Mensa scolastica e la riqualificazione strutturale e sismica di 6 scuole per un totale di 30milioni di euro , lavori che dovevano partire e che non sono ancora iniziati , facendo cadere nel terrore e nella confusione parecchi Genitori, che non sanno in quale struttura scolastica il proprio figlio frequentera' le lezioni dell’anno scolastico imminente , visto che le scuole oggetto dei suddetti lavori durante l'esecuzione degli stessi dovranno essere vuote e libere da impegni formativi.



- 425.000 euro per nuovi accessi sulle mura di Tramontana nel tratto che va da Porta Ossuna alla "Chiazza"



....ed infine i conosciutissimi 12 milioni di euro per la realizzazione dell'ormai storica SOFFOLTA!!!

Se proviamo a fare la somma tutto porta ad almeno un Totale di euro 100milioni di promesse che hanno permesso la rielezione del Sindaco Uscente Giacomo Tranchida!!!



Amministrare e' una cosa seria??? ... da Consigliere Comunale durante la seduta prevista per Giovedi 29/08/2024 ho gia' presentato un'interrogazione per chiedere chiarimenti in merito alle diverse discrepanze farlocche che in quel Giornale facevano apprezzare un notevole effetto in stile "Libro dei Sogni".

Sarebbe stato meglio forse , da parte di chi dopo 5 anni di Governo si trova 80esimo in classifica di gradimento Sindaci d'Italia , inviare un Giornale su come risolvere la Crisi Idrica , la Pulizia ed il decoro del territorio , e le azione programmate per la garanzie dei servizi essenziali!!!!



Chiudo questo Comunicato invitandovi a riscontrare tutto quello che ho descritto sul sito ufficiale : trapanincammino.it per rendersi conto di quanto che sia stato Promesso , sottaciuto e ad oggi realizzato!!!



Io saro’ anche fermo agli anni 40 ma qui c’e’ qualcuno che e’ fermo al Palo!

Trapani 28/08/2024

Consigliere Comunale MPA

Salvatore Fileccia"