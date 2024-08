Mafia. Definitiva la confisca dei beni di Andrea Impastato. C'è anche un resort a San Vito

Ricordato a Palermo Libero Grassi, ucciso dalla mafia 33 anni fa

Ricordato oggi a Palermo l'imprenditore Libero Grassi ucciso 33 anni fa dalla mafia per non avere pagato il pizzo. Come ogni anno i figli Davide e Alice Grassi insieme al nipote Alfredo in via Alfieri hanno incollato alla parete il manifesto e...