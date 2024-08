29/08/2024 22:27:00

Tragedia al porto di Favignana, dove presso il porticciolo turistico è morto un turista a bordo della sua barca a vela. L'uomo, di 50 anni, si trovava in vacanza con la famiglia alle Egadi.

Questa mattina la moglie lo ha visto riposare a letto e credeva che stesse dormendo, dopo si è accorta che il corpo era freddo e ha chiamato i soccorsi. I sanitari del 118 e gli uomini della Guardia Costiera, purtroppo, non hanno potuto far altro che constatare il decesso, avvenuto per cause naturali.