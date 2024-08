Birgi Wine Fest e Wine Hunter Awards: agosto all'insegna del successo per Cantine Birgi

29/08/2024 12:08:00

Agosto è stato un mese di grandi soddisfazioni per Cantine Birgi. L'azienda vitivinicola marsalese ha brillato con prestigiosi riconoscimenti e con eventi di grande successo, confermando la sua capacità di unire tradizione, innovazione e passione per il territorio. Le Cantine Birgi hanno ottenuto un risultato straordinario ai Wine Hunter Awards 2024, aggiudicandosi ben sei premi su sei vini in gara.

Questo successo sottolinea l’eccellenza legata alla tradizione, su un percorso moderno e sostenibile. I vini premiati sono:

Trisole Sicilia Zibibbo Sicilia DOC (2023) : Medaglia d'Oro

: Medaglia d'Oro Terre Siciliane Chardonnay Metodo Classico Brut Nature IGP (2020) : Premio Rosso 🍷

: Premio Rosso 🍷 Terre Siciliane Perricone Rosato Brut IGP (2023) : Premio Rosso

: Premio Rosso Trisole Grillo Sicilia DOC (2023) : Premio Rosso

: Premio Rosso Trisole Nerello Mascalese Sicilia DOC (2021) : Premio Rosso

: Premio Rosso Trisole Nero d'Avola Sicilia DOC (2022): Premio Rosso



In particolare, il riconoscimento ottenuto dal Metodo Classico Brut Nature permetterà a Cantine Birgi di essere tra i protagonisti del Merano Wine Festival 2024, un evento di rilevanza internazionale che celebra le eccellenze enologiche.



Il Birgi Wine Fest dell'11 agosto si è rivelato un grande successo. La serata è stata caratterizzata dalla musica d'autore siciliana con Lello Analfino & Tinturia Orkestar, che ha incantato il pubblico con le sue melodie. La partecipazione della band ungherese I Ragazzi Razzi e il DJ set di Giro Orlando hanno ulteriormente arricchito l’evento, creando un'atmosfera vibrante e coinvolgente.

I partecipanti hanno avuto l’opportunità di degustare una selezione di vini Cantine Birgi, tra cui Tre Venti Catarratto, Spumante Perricone Rosé, Tre Venti Grillo e Trisole Nerello Mascalese, abbinati a prelibatezze dello street food siciliano.



“Intanto, nelle vigne, la stagione della vendemmia è iniziata in largo anticipo a causa della siccità legata al cambiamento climatico. Le condizioni hanno reso difficile la coltivazione dei vigneti e la gestione delle irrigazioni, portando a una bassa resa in termini di produzione. Tuttavia, l’eccellente lavoro dei soci di Cantine Birgi ha generato uve di alta qualità, con condizioni ideali per soddisfare i palati dei consumatori e perseguire ulteriori successi” dichiara il Direttore Tecnico Giuseppe Figlioli.



Cantine Birgi ha dimostrato ancora una volta di essere un punto di riferimento nel panorama enologico e culturale. Con i suoi successi ai Wine Hunter Awards e la realizzazione di eventi di grande successo, la cantina continua a celebrare la sua eredità e a innovare, promettendo un futuro ricco di soddisfazioni e nuove sfide.

(Contenuto sponsorizzato scritto in collaborazione col committente. Per info scrivi a native@bwbmedia.it)