Futura espande la sua presenza in Sicilia: nuova sede a Marsala

Futura, Ente di Istruzione e Fromazione Professionale leader in Sicilia da oltre trenta anni, annuncia l'apertura di una nuova sede a Marsala, ampliando così la sua offerta formativa nella provincia di Trapani.

La nuova struttura offrirà corsi di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP) gratuiti, rivolti ai giovani tra i 14 e i 17 anni, nei seguenti settori ad alta richiesta nel mercato del lavoro: estetista, acconciatore, elettricista.

L'apertura della sede di Marsala rappresenta un importante passo avanti nella missione di fornire opportunità formative di qualità ai giovani siciliani. I corsi sono stati selezionati per rispondere alle esigenze del territorio e offrire concrete prospettive occupazionali.

I punti di forza dell'offerta formativa di Futura a Marsala includono la formazione pratica in settori con alta domanda di personale qualificato, stage aziendali per un'esperienza diretta nel mondo del lavoro, rilascio di titoli con validità nazionale, concrete possibilità di assunzione al termine del percorso formativo.

La data ufficiale di apertura e le modalità di iscrizione ai corsi saranno comunicate nelle prossime settimane attraverso i canali ufficiali dell'ente.

Per informazioni contattare il numero + 39 3346908492 o scrivere alla mail segreteria.marsala@futuraformazione.eu.

Informazioni su Futura

Futura è un ente di formazione professionale attivo in Sicilia da oltre 30 anni, affermandosi come punto di riferimento nell'ambito dell'Istruzione e Formazione Professionale. Con sedi strategicamente distribuite nelle province di Trapani, Catania, Caltanissetta e Agrigento, Futura offre un'ampia gamma di opportunità formative per giovani e adulti.

Fiore all'occhiello dell'ente sono i corsi IeFP gratuiti, finanziati dalla Regione Siciliana, che coprono settori in forte domanda come benessere, estetica, parrucchiera, ristorazione, informatica, grafica ed elettronica. La formazione combina teoria e pratica, con stage aziendali che preparano efficacemente gli studenti al mondo del lavoro.

L'offerta formativa di Futura si estende anche agli adulti, con corsi specializzati come OSA, OSS e ASACOM, rispondendo alle esigenze del settore socio-sanitario, oltre a corsi nei settori della ristorazione, turismo, informatica e lingue. La partecipazione al programma Erasmus arricchisce ulteriormente l'offerta, aprendo orizzonti internazionali agli studenti.

L'approccio di Futura è pratico e orientato al risultato, facilitando l'effettivo incontro tra domanda e offerta lavorativa. L'ente funge anche da agenzia di collocamento, supportando attivamente l'ingresso dei suoi studenti nel mondo del lavoro.

Futura si distingue nel panorama formativo siciliano per la sua capacità di formare professionisti preparati e richiesti dal mercato, per rispondere efficacemente alle esigenze del territorio e del tessuto produttivo.

