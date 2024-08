Trapani. Nuovo scontro Fileccia-Tranchida. "Promesse non mantenute". "E' un comico

29/08/2024 06:00:00

A Trapani Tore Fileccia è uno dei consiglieri di opposizione a Giacomo Tranchida e alla sua amministrazione, dentro e fuori dall’Aula è chiaro e diretto, soprattutto ogni sua parola è supportata da carte, seppure non manchino dalla maggioranza i consigli a tornare a studiare. Che poi di studiare non si finisce mai.

Nè in maggioranza e né in opposizione. Fileccia ora serve il conto su quello che è stato detto durante la campagna elettorale di un anno fa: “L’attuale Sindaco Giacomo Tranchida invio' in tutte le case dei Trapanesi un Giornalino utile al fine di rendere edotti i trapanesi su tutti i Finanziamenti della "Trapani in Cammino “, spiegando agli elettori i motivi per cui la sua Sindacatura non poteva finire. Uno specchietto per le Allodole che, a distanza di quasi un anno e mezzo, e' pieno di acclarate discordanze, forse volute dimenticanze e con cantieri fermi con le 4 frecce”. Numeri alla mano Fileccia li elenca: “Dei 170milioni di euro previsti almeno 100milioni fanno parte di queste categorie. Se sul trasporto intelligente della via Fardella non si fa riferimento, tanto da evincere che i 2.745.000 di euro del PNRR erano destinati solo alla via Ammiraglio Staiti, non meglio e' la Situazioni riguardante il Campo Aula , dove in quel giornale si parlava di quasi 900.000 euro per il rifacimento del manto erboso e non della realizzazione dell'attuale Skate park”.

La progettualità degli Skatepark è l’ultima trovata di molte amministrazioni compresa quella marsalese e mazarese. Tuttavia non basta un recinto e un pò di cemento per fare uno skatepark. Serve uno spazio proporzionato alla sua popolazione, servono delle strutture realizzate con criterio, servizi adeguati, manutenzione e cura. Generalmente sono delle mini strutture molto accoglienti e servite da uno spazio verde, realizzato in uno spazio iper illuminato così da consentire l’utilizzo notturno o comunque serale.



Il consigliere Fileccia(MPA) poi passa agli accessi al mare, in particolare alla spiaggia che insiste tra Piazza ex Mercato del Pesce e Piazza Vittorio Emanuele, lì vi erano posizionate delle scale che rendevano molto pericolosa la discesa e la risalita ed è stato: “Suggerito a questa “Amministrazione in Cammino” di creare accessi piu' sicuri ...se non che…sfogliando quel famoso Giornalino oggi mi accorgo che erano stati comunicate altre 707.000 euro per la progettazione e la messa in opera proprio di scale in quel punto della Citta’…INCREDIBILE!!!”.

Il viaggio di Fileccia attorno al programma dell’Amministrazione Tranchida spazia pure su altri finanziamenti: "Come la riqualificazione energetica della Palestra di via Tenente Alberti, il cui stato attuale e' al limite strutturale e che risulta vandalizzato totalmente, la domanda da chiedersi e’: come si puo' finanziare una riqualificazione energetica da 60.000 euro se li' per far tornare sufficientemente fruibile la struttura servirebbero milioni di euro? Continuando sul tema sportivo, sempre dentro quella famigerata rivista esisteva un Project Financing di privati da 400.000 euro, per la riqualificazione e la costruzione di alcuni campi da padel all'interno dei più conosciuti " campetti Gialli di viale Marche”, ma e' fatto noto che dopo diversi anni quei privati si sono stancati di aspettare una risposta ed oggi hanno realizzato questa struttura in quel di Paceco!!!...ed i Campetti Gialli sono rimasti luogo di erbacce e degrado”.



Dopo un anno dall’insediamento per Fileccia i risultati sono sotto gli occhi di tutti a cominciare da: “Palazzo Lucatelli che dal 100% di recupero e' passato al 50% con esborso di altro denaro che porta il tutto a 3 milioni di euro scritti nel Giornaletto; i progetti Pinqua sul rione Cappuccinelli che vivono di riunioni e aggiornamenti ma che al 28/08/2024 non vedono nessuno scavo, nessun mattone e nessuna opera in lavorazione; la Mensa scolastica e la riqualificazione strutturale e sismica di 6 scuole per un totale di 30 milioni di euro, lavori che dovevano partire e che non sono ancora iniziati, facendo cadere nel terrore e nella confusione parecchi genitori, che non sanno quale struttura scolastica il proprio figlio frequenterà le lezioni dell’anno scolastico imminente; 425.000 euro per nuovi accessi sulle mura di Tramontana nel tratto che va da Porta Ossuna alla “Chiazza”; ed infine i conosciutissimi 12 milioni di euro per la realizzazione dell'ormai storica soffolta”.

A quanto ammonta questa somma? Lo dice sempre Fileccia: "Un totale di euro 100 milioni di promesse che hanno permesso la rielezione del Sindaco uscente Giacomo Tranchida”.

Il consigliere annuncia pure un'interrogazione, che arriverà in Aula nella seduta di questa sera, ore 19.00, e a parlare anche di crisi idrica e di ATM sarà Maurizio Miceli, il consigliere di Fratelli d’Italia.



Non la prende bene il sindaco Giacomo Tranchida, che taccia il comunicato stampa di Fileccia come una battuta folcloristica “Del noto comico Fileccia”, e ricorda che ci sono tanti altri finanziamenti che riguardano la città: “Cammin facendo vedremo opere e servizi realizzati, non solo Mura di Tramontana ma pure tante altre. Abbiamo lavorato sodo per 5 anni per ottenere tutti i finanziamenti”.



Aggiunge poi: “Dovrebbe chiedere Fileccia ai suoi compagni di viaggio di oggi e del passato cosa hanno fatto nei decenni scorsi? Si sono visti i Misteri, i giochi d’artificio? Non hanno pensato che c’era tutta una città che doveva rimettersi in moto e che invece è stata lasciata agli anni 40, epoca tanto cara al consigliere-comico Fileccia? Abbiamo fatto, invece, degli strumenti di programmazione che sono diversi: dal piano del traffico a quello che riguarda l’energia, la strutturazione urbanistica. Abbiamo prima fatto questa programmazione e poi chiesto i finanziamenti”.

Tranchida è un fiume in piena, non le manda a dire e parla di amministrazione e gestione commissariale in cui c’erano “Gli amichetti di Fileccia e di Miceli, quell’altro il cameriere di d’Alì, che non hanno mai fatto nulla. Abbiamo dovuto rifare tutto da capo e conquistato i finanziamenti e vale pure per le scuole. C’è una tempistica da rispettare, altri abbiamo dovuto correggere le strutture o c’era il rischio di perderli come Punta Tipa, la Soffolta, si tratta di procedure lunghe ma ce l’abbiamo fatta e adesso inizia la stagione dei cantieri. Si preoccupa di questo Fileccia? D’altronde la loro proposta è stata bocciata dalla città, se ne facciano una ragione. Il consigliere-comico Fileccia potrà continuare a fare le sue passerelle, tanto le chiacchiere non costano nulla. Costa lavoro, intelligenza, fatica agli amministratori che in questi mesi mi hanno coadiuvato per fare arrivare questi finanziamenti a Trapani”.

C’è la contro offensiva di Fileccia: “Il sindaco dice una serie di inesattezze: 100 milioni su 170 di giornaletto, che ha inviato a casa delle persone, ha inficiato il giudizio degli elettori e lui per 700 voti è stato riconfermato. Il progetto politico sincero del centrodestra al cospetto di un progetto civico vestito a festa da PD, e si è capito quanto campo largo c’è in questa giunta, è come avere dopato le elezioni. Se proponi una cosa per il Campo Aula e poi ne fai un’altra, prometti una cosa per la viabilità e ometti di scrivere via Fardella, se dici che devi fare il PNRR per l’adeguamento sismico nelle scuole e poi con i tempi sei lungo e procurerai un danno ai genitori di 6 scuole, se tu continui a non citare l’allarme della scala fai da te sulla litoranea, che io ho fatto rimuovere, e non dici che hai 707 mila euro per l’accesso a quella spiaggia. Perchè? La realtà dei fatti è che quel giornale che ha dopato le elezioni del 2023, è stato scritto omettendo la reale intenzione di questa Amministrazione sulla gestione dei finanziamenti. Un finanziamento per la via Fardella è stato deflagrante, si è voluto strumentalizzare un’opera per gli ipovedenti per fare un’opera stradale e quindi creare altre barriere architettoniche a chi non ci vede, anziché toglierle, questo è sotto gli occhi di tutti. Anche degli ipovedenti. Il sindaco che dice comico a me! Forse nella vita è meglio far ridere che far piangere, dopo sei anni e mezzo di questa Amministrazione la mia città è peggiorata. Io sarò anche comico e farò ridere ma lui è un Amministratore ottantesimo in Italia, che fa piangere. Strumentalizza e distorce la realtà su finanziamenti che sono stati progettati e promossi con uno scopo ma nella realtà ne stanno facendo altri. Quindi i trapanesi sono stati invogliati con il doping a votare Tranchida”.