 L'aeroporto di Trapani registra a luglio un calo di passeggeri del 43,3%. Ecco perché

31/08/2024 10:27:00

L'aeroporto di Trapani ha registrato una brusca diminuzione del traffico passeggeri nel mese di luglio, segnando un calo del 43,3% rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso e 144.352 passeggeri. Anche per quanto riguarda i dati complessivi annuali Trapani registra un netto calo. Nei primi sette mesi del 2024, Trapani ha visto transitare 604.311 passeggeri, un calo del 23,4% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente.

Bisogna dire che questo significativo segno negativo per l'aeroporto di Trapani a luglio, secondo i dati pubblicati da Assaeroporti e riportati dalla pagina Facebook "Sicilia in Volo", dipende da un traffico aereo sull'isola che lo scorso anno ha subito variazioni significative a causa dell'incendio che ha paralizzato per tanto tempo l'aeroporto di Catania. Ricordiamo, infattI, che in un primo momento anche gli altri aeroporti siciliani hanno affiancato lo scalo catanese, poi la maggior parte dei voli sono stati dirottati nello scalo di Birgi.

Traffico aereo siciliano - Fra gli scali siciliani l'aeroporto di Catania ha registrato una crescita del 53,8% rispetto a luglio 2023, con un totale di 1.268.154 passeggeri. Questo aumento è in parte dovuto al fatto, come detto, che molti voli lo scorso hsono stati dirottati verso gli altri aeroporti siciliani.

Lo scalo Palermitano ha visto un incremento più contenuto ma comunque positivo del 3,9%, con 1.019.187 passeggeri transitati.

Lampedusa ha registrato un leggero aumento del 2,4%, mentre Comiso ha subito un calo significativo del 55,2%, dovuto alla riduzione dei voli dirottati rispetto all'anno scorso.

Qui i dati mensili e consuntivi degli aeroporti

DATI MENSILI

CATANIA 1.268.154 +53.8%

COMISO 41.177 -55.2%

LAMPEDUSA 70.145 +2.4%

PALERMO 1.019187 +3.9%

TRAPANI 144.352 -43.3%

REGGIO CALABRIA 61.262 +90.4%

DATI CONSUNTIVI

CATANIA 6.992.533 +18.5%

COMISO 142.005 -29.7%

LAMPEDUSA 170.107 +3.1%

PALERMO 5.033.294 +9.6%

TRAPANI 604.311 -23.4%

REGGIO CALABRIA 284.734 +75.4%