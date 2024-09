Odissea Ryanair in Sicilia. 9 ore di ritardo a Trapani. Notte in aeroporto per il Cagliari - Palermo

06/09/2024 17:00:00

Una giornata complicata per i passeggeri Ryanair in Sicilia, tra voli cancellati, ritardi interminabili e notti trascorse in aeroporto.

Il caos riguarda anche l'aeroporto di Trapani, dove il volo Ryanair FR 4495 per Londra, previsto per le 10:20 di oggi 6 settembre, è stato prima rinviato alle 17:00, poi alle 19:00. I passeggeri, bloccati nello scalo senza informazioni chiare, temono la cancellazione. Il problema è legato all'arrivo in ritardo del volo proveniente da Londra Stansted, FR 4494, che ha causato una cascata di disagi sul successivo Trapani-Londra.

Mentre a Trapani i viaggiatori si lamentano dell’assistenza ricevuta, a Cagliari la situazione è stata anche peggiore. I 176 passeggeri del volo FR1009 delle 23:35 per Palermo hanno trascorso la notte nell’aeroporto di Elmas, dopo che il loro volo è stato cancellato intorno alle 3:00 del mattino. Dopo essere stati informati di un problema di maltempo, i passeggeri si sono resi conto che l’aereo era senza equipaggio, poiché i piloti e gli assistenti di volo avevano finito il turno. Alcune famiglie sono state assistite con brandine e acqua, altre sono state trasferite in albergo, mentre molti hanno atteso invano un volo di rimpiazzo.

Anche a Palermo, la giornata è stata segnata da ritardi significativi. Il volo FR3947 per Roma, schedulato per le 6:05, ha accumulato oltre sei ore di ritardo, con ripercussioni sul volo di ritorno Roma-Palermo FR3946. I passeggeri hanno dovuto attendere per ore all'interno degli aeroporti, affrontando un'altra odissea nei già affollati scali di Palermo e Roma Fiumicino.