4 milioni per gli Asacom in provincia di Trapani

06/09/2024 07:00:00

Il Libero Consorzio Comunale di Trapani ha stanziato 4 milioni di euro per garantire il servizio Asacom, ossia l’assistenza all’autonomia e alla comunicazione per 256 studenti disabili degli Istituti di istruzione superiore della provincia. Questo servizio, essenziale per supportare al meglio gli studenti con disabilità fisiche e sensoriali, sarà fornito da quattro cooperative sociali accreditate e iscritte all’albo dell'ente: “Nido d’Argento” di Partinico, “Asmidia” di Enna, “Anchise” di Nicosia e “Amanthea” di Caccamo.

Il costo complessivo per l'anno scolastico 2024-2025 è stato stimato in circa 4 milioni di euro, una somma che sarà trasferita dalla Regione Sicilia. Il monte ore settimanale di servizio sarà suddiviso tra le cooperative, che garantiranno un’assistenza specialistica fino al 7 giugno 2025, incluso il periodo degli esami di Stato. L’obiettivo è fornire un supporto costante agli studenti per tutta la durata dell’anno scolastico, migliorando la qualità della frequenza scolastica e promuovendo l’inclusione sociale.

La dirigente dei Servizi sociali e Pubblica Istruzione del Libero Consorzio, Caterina Verghetti, ha sottolineato l’importanza di questa iniziativa, che dovrebbe garantire un’assistenza migliore ai beneficiari.