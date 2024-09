Il Trapani riparte da Aronica e dalla trasferta di Crotone

07/09/2024 07:00:00

Vincere a Crotone per spegnere sul nascere i venti di crisi che cominciano a soffiare. E' questo l'obiettivo del Trapani che questa sera alle 20.45 sarà di scena in Calabria per la terza giornata del campionato di serie C.

Una partita "anomala", soprattutto per come i granata si sono avvicinati, con un inizio di settimana scandito dall'esonero di Alfio Torrisi e dai tanti nomi accostati ai granata. Da Tesser a Oddo, fino alla decisione di lasciare sulla panchina Salvatore Aronica, "promosso" dalla Primavera alla prima squadra.

Dopo la gara, poi, il presidente Valerio Antonini annuncerà il nome del nuovo allenatore, ma, in caso di risultato positivo sul campo del Crotone, non è escluso che verrà confermato l'ex difensore di Lazio e Milan che, così, si gioca la sua grande opportunità.

I primi giorni da allenatore del Trapani di Salvatore Aronica sono andati benissimo, perché il gruppo lo ha subito accolto nel modo migliore e lui ha impressionato positivamente gli stessi atleti oltre che lo staff tecnico, tanto da guadagnarsi l'occasione dal presidente Valerio Antonini.

In mezzo a questa settimana decisamente particolare, c'è una partita da giocare che per il Trapani riveste una grande importanza, perché i granata dopo due gare sono indietro in classifica, con un solo punto, mentre le prime della classe sono a punteggio pieno e occorre centrare i tre punti per provare quantomeno a non vedere aumentare il distacco.

L'obiettivo dichiarato resta sempre la promozione in serie B e, del resto, con 36 partite da giocare, nulla può essere cambiato dopo 180 minuti, però adesso è già il momento di fornire le prime risposte, a cominciare dall'approccio alla partita, per proseguire con l'eliminazione dei troppi errori commessi in difesa e che sono costati almeno quattro dei cinque gol incassati fino a questo momento.