Il Distretto Turistico a Pantelleria per proporre nuove strategie

07/09/2024 20:15:00

Il Distretto Turistico della Sicilia Occidentale studia progetti e strategie per incentivare il turismo nell’isola di Pantelleria. Martedì 10 settembre, alle ore 18.00 presso l'aula consiliare del Comune, si terrà un incontro con gli operatori del comparto turistico-ricettivo, della ristorazione e dell'enogastronomia.



L’appuntamento, che segue l’incontro del mese di luglio tra il presidente del Distretto Rosalia D’Alì e l’amministrazione comunale, rappresenta un'importante opportunità per discutere progetti e iniziative finalizzate a incentivare il turismo nella nostra area, coerentemente con l’attività di promozione della destinazione West of Sicily portata avanti dal Distretto. Le potenzialità turistiche dell’isola sono molto vaste e il contributo degli operatori del settore è essenziale per sviluppare insieme progetti efficaci e collaborativi.

All’incontro saranno presenti il presidente del Distretto Rosalia D’Alì, Bruno Bertero, destination manager, consulente per la trasformazione da DMO a DMC della destinazione turistica West of Sicily e Cristiano Casa, project manager, consulente per la candidatura della provincia di Trapani a Città Creativa per la Gastronomia Unesco.