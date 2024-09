Custonaci si prepara al 21° Slalom Automobilistico

11/09/2024 08:25:00

Custonaci si prepara ad ospitare la ventunesima edizione dello Slalom Automobilistico "Città Internazionale dei Marmi", che da oltre due decenni entusiasma appassionati e piloti. Il 15 settembre, le strade della città si trasformeranno in un tracciato adrenalinico per una competizione tra i birilli, offrendo uno spettacolo che unisce la bellezza paesaggistica del territorio alla passione per il motorsport.



Lo slalom, organizzato dal Promoter Kinisia con il patrocinio del Comune di Custonaci, si conferma una tappa importante nel panorama automobilistico, valida per il Trofeo Italia Sud e per il Campionato Siciliano Slalom. Numerosi gli equipaggi iscritti, provenienti da tutta la Sicilia, la gara promette spettacolo al massimo livello, mettendo alla prova l'abilità dei piloti su un percorso tecnico.

Si aprirà sabato 14 settembre, con le verifiche sportive e tecniche previste dalle 15.30 alle 20.00, nel Piazzale di Cornino. Questo momento permetterà ai commissari di gara di assicurarsi che tutte le vetture rispettino i rigorosi standard di sicurezza richiesti, garantendo una competizione equa e sicura per tutti i partecipanti.

La gara entrerà nel vivo domenica 15 settembre, con il semaforo verde che scatterà alle 8.30 con la prova di ricognizione. I piloti si sfideranno in tre manche adrenaliniche su un percorso di 2.500 metri, che si snoda dalla spiaggia di Cornino fino al cuore di Custonaci. Il tracciato metterà a dura prova le capacità di guida e la strategia dei concorrenti, che dovranno affrontare 11 insidiose barriere di rallentamento. Queste chicane artificiali, posizionate strategicamente lungo il percorso, richiederanno precisione millimetrica e nervi saldi.

Gli spettatori avranno l'opportunità di assistere a uno spettacolo mozzafiato, con le auto che si sfideranno contro il cronometro. L'evento non solo offrirà emozioni sportive, ma sarà anche un'occasione per promuovere il territorio e le sue eccellenze, dal famoso marmo di Custonaci alle specialità gastronomiche locali. Nel weekend dal 13 al 15 settembre infatti a Custonaci si svolgerà la manifestazione "I sapori del Borgo".

Per informazioni dettagliate su iscritti, orari, punti di osservazione sicuri per il pubblico e tutti gli aggiornamenti dell'ultimo minuto, gli appassionati sono invitati a visitare il sito ufficiale www.kinisia.it. Gli organizzatori ricordano l'importanza di seguire le indicazioni del personale di sicurezza presente lungo il percorso, per garantire il massimo godimento dell'evento nel rispetto delle norme di sicurezza.