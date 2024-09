I fatti del 12 Settembre: Harris vince il duello tv, debutta Giuli, problemi per Fitto

12/09/2024 07:06:00

E' il 12 Settembre 2024. Ecco i principali fatti in Italia e nel mondo ed i titoli dei quotidiani.

• Kamala Harris ha vinto il dibattito televisivo. Lo dicono il 63% degli intervistati in un sondaggio della Cnn, il 54% degli intervistati in uno di YouGov. Attenzione però a dare Trump per spacciato. Se una tifoseria vede la propria squadra del cuore giocare male, non per questo si metterà a tifare la squadra avversaria

• In Germania si è aperta una crisi politica su migranti e diritto d’asilo. Al Bundestag sono volate parole grosse. Centotrentasette mila persone rischiano l’espulsione





• UniCredit ha acquistato il 9% di Commerzbank. Primo passo per creare una super-banca europea capace di competere con quelle americane. Nel frattempo, a Siena ci si aspetta che il Tesoro diluisca la sua partecipazione in Mps

• A Bruxelles, versi socialisti e liberali non vogliono Fitto. Pare che la Meloni abbia chiesto aiuto a Mario Draghi. Ci parlerà lui con Ursula

• Alessandro Giuli, appena nominato ministro della Cultura, ha debuttato nell’Aula di Montecitorio. Ha fatto il baciamano a Laura Boldrini. In aula, ha detto che le ultime nomine fatte da Sangiuliano non tengono conto delle quote rosa. La reggenza del Maxxi affidata a Maria Emanuela Bruni

• L’ex ministro Sangiuliano è stato fotografato mentre faceva la spesa nel supermercato dietro casa, a Roma, in zona Nomentana. Era da solo, in polo blu e jeans

• Maria Rosaria Boccia, dopo aver fatto saltare l’intervista con Bianca Berlinguer a È sempre Cartabianca, Rete 4, ha preso a battibeccare via social con la stessa conduttrice

• Il sindaco di Genova Marco Bucci sarà il candidato per il centrodestra alle prossime elezioni regionali in Liguria. Ha un tumore, ma dice che se la sente

• Il 26 settembre il ceo di OpenAI Sam Altman sarà ospite di John Elkann a Torino

• La Borsa di Milano chiude contrastata (Ftse Mib - 0,12%). Lo spread Btp-Bund a fine seduta è di 143 punti

• Stando ad Al Jazeera, Hamas è disponibile ad attuare un cessate il fuoco “immediato” con Israele a Gaza sulla base di una precedente proposta statunitense senza nuove condizioni da parte di nessuna delle parti. Nel frattempo però si combatte anche in Cisgiordania, e arrivare alla pace è più complicato

• A più di un mese dall’incursione ucraina nell’oblast di Kursk, ora è cominciata la controffensiva di Mosca. Una decina di villaggi della «zona grigia» sono stati riconquistati. I due schieramenti verranno a contatto presto, forse anche nelle prossime ore

• A Belfast hanno inaugurato una statua della regina Elisabetta. Ma non le assomiglia per niente

• A partire dall’aprile prossimo i residenti della Ue che vorranno visitare il Regno Unito dovranno richiedere un visto digitale chiamato Eta (electronic travel authorisation), simile all’Esta (Electronic System for Travel Authorization) richiesto dagli Stati Uniti

• Il giovane assassino di Paderno Dugnano potrà vedere i nonni. Il via libera è arrivato dal tribunale per i minorenni di Milano

• Nessun funerale «in forma pubblica», ma solo una «tumulazione sobria e privata» per Antonio Bellocco. È un ’ndranghetista

• Nel carcere di Poggioreale, a Napoli, un detenuto arrivato dal Mali ha tramortito il compagno di cella, gli ha tranciato un dito con un morso, poi lo ha mandato giù

• Madonna ha rischiato di spaccarsi la faccia durante la New York Fashion Week. Ha perso l’equilibrio e si è salvata solo aggrappandosi alla giacca della sua guardia del corpo. Ormai ha 66 anni

• Termina 2-1 in favore dell’Italtennis il match con il Brasile valido per il Girone A delle Davis Cup Finals, di scena fino a domenica all’Unipol Arena di Bologna. Dopo i successi in singolare di Matteo Berrettini e Matteo Arnaldi arriva la sconfitta del doppio azzurro: Simone Bolelli e Andrea Vavassori si sono arresi a Rafael Matos e Marcelo Melo

• È morto Luca Giurato, giornalista televisivo, già presentatore di Domenica In, poi Unomattina. Le sue papere sono nella storia della televisione italiana. Tutti ricordano quando prese in braccio Mara Venier e cadde rompendole una gamba o quando tentò di stringere la mano a un ospite cieco e senza il braccio destro. Colpito da un infarto mentre si trovava a Santa Marinella insieme alla moglie, che ha dichiarato: «Volevamo goderci l’ultimo scorcio di estate». Aveva 84 anni

• È morto pure Alberto Fujimori. Presidente del Perù dal 1990 al 2000. Importantissimo uomo politico nel suo Paese. Aveva 86 anni

• Se ne è andato anche Fabrice Fuamba Mpungue, detto Mbappé, seminarista congolese, mandato a studiare a Piacenza. Tre mesi di malattia. Morto. Aveva 26 anni

Titoli

Corriere della Sera: Sfida tv, Harris meglio di Trump

la Repubblica: I conti non tornano

La Stampa: «Meno tasse per chi fa figli»

Il Sole 24 Ore: UniCredit alla scalata di Commerz

Avvenire: Prove di cittadinanza

Il Messaggero: Harris vince in tivù, Trump: basta duelli

Il Giornale: Meno tasse a chi ha più figli

Qn: Caso Boccia, scontro su Arianna Meloni

Libero: Sconto Maserati ai cassintegrati

Leggo: Meno tasse per chi fa figli

Il Fatto: Gli amichetti della destra / ministero per ministero

La Verità: «La Boccia diceva di essere incinta di me»

Il Mattino: Export, il miracolo / del “Sud levante”

il Quotidiano del Sud: Export, il Sud traina anche il Nord

il manifesto: Non dire gatto

Domani: Harris stravince il duello televisivo / Trump: «Era truccato»