Annunciati i vincitori della prima edizione del Premio Mozia 2024

12/09/2024 17:46:00

Si è svolta a Roma, presso il prestigioso Circolo Canottieri dell’Aniene, la cerimonia di annuncio dei vincitori della prima edizione del Premio Mozia 2024. A rivelare i nomi è stato Gianni Letta, presidente del Comitato Scientifico del Premio. Il riconoscimento, fortemente voluto dall'Associazione Strada del Vino Marsala – Terre d'Occidente e dal periodico siciliano "Il Vomere", con il supporto della Fondazione Whitaker, ha l'obiettivo di celebrare le eccellenze italiane e internazionali e rilanciare l'Isola di Mozia come Patrimonio dell'Umanità.

Tra i premiati spiccano nomi illustri del mondo della moda, del giornalismo, della scienza e della cultura. A ricevere il riconoscimento per il loro contributo alla sicilianità e al Made in Italy sono stati gli stilisti Dolce & Gabbana e l’orafo Gerardo Sacco, noto come "l'orafo delle dive". Il celebre fotoreporter Rino Barillari, conosciuto come il "re dei paparazzi", è stato anch'egli tra i vincitori.

Il mondo del giornalismo è rappresentato da tre figure di spicco: Incoronata Boccia, Vice Direttrice del TG1, Stefania Battistini, reporter di guerra, e Paola Salluzzi, conduttrice televisiva ora a TV2000. Lo scrittore Maurizio De Giovanni, autore di successo, è stato riconosciuto per il suo contributo alla letteratura contemporanea.

Il premio ha voluto rendere omaggio anche a due luminari del mondo scientifico: il cardiochirurgo siciliano prof. Francesco Musumeci, che ha segnato la storia della medicina, e il prof. Luigi Greco, uno dei pionieri dell'Intelligenza Artificiale in Italia. Riconoscimenti speciali sono stati conferiti anche all’archeologo Paolo Matthiae e al prof. Rosario Coluccia dell'Accademia della Crusca, per il loro straordinario lavoro nella valorizzazione del patrimonio culturale italiano.

Tra gli altri premiati figurano la psicoterapeuta Maria Rita Parsi, Ibrahim Faltas, Vicario della Custodia di Terra Santa, e Marco Stefanini, agronomo ed enologo di grande tradizione. Un premio postumo è stato infine assegnato a Gregory Bongiorno, Presidente di Assindustria Sicilia, recentemente scomparso.

La cerimonia ufficiale di consegna dei premi si terrà sabato 21 settembre sull’Isola di Mozia, alla presenza delle massime autorità istituzionali dell’isola, in un evento che mira a portare Mozia alla ribalta nazionale e internazionale, sottolineandone l'importanza storica, paesaggistica e culturale.