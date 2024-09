A Bica non piacciono i ruderi della guerra con i colori della pace

17/09/2024 10:09:00

A Marsala, come abbiamo raccontato su Tp24, due fortini abbandonati della Seconda Guerra Mondiale sono stati tinteggiati con motivi artistici inneggianti alla pace.

Un'iniziativa di sensibilità rispetto agli scenari di guerra che si vivono in Europa e nel Mediterraneo.

Al deputato regionale di Fratelli d'Italia, Giuseppe Bica, la cosa non è andata giù.

Per Bica "è inaccettabile che manufatti storici vengano deturpati facendo perdere il loro importante valore di testimonianza del secondo conflitto mondiale”. Secondo Bica "la Sicilia ha percorsi di archeologia militare di assoluto pregio che costituiscono un grande attrattore e viva testimonianza di eventi di altissima rilevanza". Il deputato ha anche presentato un'interrogazione.

Tutto molto importante. Aspettiamo adesso un'interrogazione di Bica, con il coinvolgimento di storici, associazioni ed enti vari contro le tante croci celtiche e le svastiche che deturpano i luoghi culturali a Marsala come nel resto della Sicilia .... Oppure, se vogliamo rimanere in tema "fortini" (dato che ci sono così tanti appassionati in giro) perchè nulla è stato detto e fatto in questi anni per recuperare, ad esempio, a Marsala, il fortino del lungomare Nord che oggi è, a causa dell'erosione della costa, proprio in mezzo al mare?