Trapani Birgi: Ryanair svela le rotte per l'estate 2025, ecco i collegamenti in Italia e Europa

18/09/2024 16:24:00

Per la primavera-estate 2025, Ryanair ha annunciato un ricco calendario di voli da e per l'aeroporto di Trapani Birgi, con collegamenti verso varie destinazioni nazionali ed europee. La programmazione include tratte verso importanti città italiane e europee, con frequenze che variano da uno a due voli settimanali, a seconda della destinazione e del periodo.

Secondo quanto riportato dalla pagina Facebook Sicilia in Volo, alcune tratte, come Napoli, Pescara, Venezia/Treviso, Bratislava, Malta, Riga, Siviglia e Tolosa, non sono ancora in vendita, ma fanno comunque parte della programmazione. Di particolare rilievo l'assenza di Bordeaux, una destinazione che, a causa di dissidi tra la società di gestione e Ryanair, non sarà presente nella stagione 2025.

Per quanto riguarda Porto, i voli risultano già precaricati da aprile a ottobre, ma attualmente sono in vendita solo tra il 28 maggio e il 13 settembre. Come precisato da Sicilia in Volo, il programma potrebbe essere soggetto a modifiche, con eventuali aggiustamenti delle frequenze in base alla domanda e ad altri fattori.

Tra le principali tratte nazionali:

Bergamo : 2 voli settimanali per tutto il periodo.

: 2 voli settimanali per tutto il periodo. Bologna : 2 voli settimanali.

: 2 voli settimanali. Milano Malpensa : 1 volo settimanale.

: 1 volo settimanale. Roma: 2 voli settimanali.

Per quanto riguarda le rotte europee, segnaliamo:

Londra Stansted : 2 voli settimanali.

: 2 voli settimanali. Porto : 1 volo settimanale.

: 1 volo settimanale. Manchester: 1 volo settimanale.

Ryanair, anche per la prossima stagione, punta su Trapani Birgi per collegare la Sicilia a diverse mete europee, consolidando il ruolo dell'aeroporto trapanese come snodo cruciale per il traffico aereo low-cost. Tuttavia, come sottolineato, la programmazione non è definitiva e potrebbe subire modifiche in base all'andamento delle prenotazioni e della domanda.

Per consultare tutti i dettagli e verificare le tratte disponibili per la primavera-estate 2025, è possibile fare riferimento al sito ufficiale di Ryanair.