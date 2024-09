Tensioni in Libano, Meloni contro il Green Deal e addio a Totò Schillaci: i fatti del 19 Settembre

19/09/2024 07:01:00

Polveriera in Libano: tensioni in crescita

Dopo i cercapersone-bomba esplosi nei giorni scorsi, oggi in Libano centinaia di walkie-talkie usati dai miliziani di Hamas sono stati distrutti in nuove esplosioni, alimentando le tensioni nella regione. La situazione sta diventando sempre più critica, con il rischio concreto di un allargamento del conflitto. Proprio per questo, a Parigi si è tenuto un vertice tra i Paesi occidentali per discutere delle strategie da adottare di fronte alla crescente minaccia.

Meloni e Confindustria contro il Green Deal

Sul fronte politico italiano, Confindustria e la premier Giorgia Meloni hanno espresso un netto rifiuto al Green Deal europeo, definendolo un potenziale freno alla crescita economica. Meloni ha incontrato Mario Draghi, in un colloquio caratterizzato da calore personale ma anche da alcune divergenze d'opinione, dimostrando tuttavia una volontà di collaborazione.

Marina Berlusconi risponde ai dietrologi

Nel frattempo, Marina Berlusconi ha smentito categoricamente le voci che la vorrebbero influente nel determinare la linea dei governi italiani, negando qualsiasi attrito con la premier Meloni. Ha definito queste illazioni come semplici "gossip inventati".

La Commissione Von der Leyen bis: più spazio ai conservatori

A Bruxelles, si va verso la riconferma della Commissione Ursula von der Leyen bis, con una maggiore presenza di forze conservatrici, segnando un cambiamento importante nella direzione politica dell'Unione Europea.

A Viterbo la "Pontida" dei sostenitori del generale Vannacci

In Italia, Viterbo è teatro di una manifestazione in stile "Pontida", organizzata dai sostenitori del generale Roberto Vannacci. È atteso per oggi il suo intervento, che sta richiamando l'attenzione politica e mediatica.

Unicredit rafforza la sua presenza in Commerzbank

Sul fronte economico, Unicredit continua la sua crescita in Commerzbank, alimentando speculazioni su una possibile fusione tra le due banche, che potrebbe ridefinire il panorama bancario europeo.

La Fed taglia i tassi negli USA

Negli Stati Uniti, la Federal Reserve ha annunciato un taglio dei tassi di interesse di mezzo punto percentuale, riflettendo un cauto ottimismo sull’andamento dell’inflazione.

Lutto per la scomparsa di Totò Schillaci

In Italia, il mondo del calcio piange la scomparsa di Totò Schillaci, capocannoniere del Mondiale '90 e simbolo delle "notti magiche". Il suo ricordo è ancora vivissimo tra i tifosi italiani.

Gravissimo incidente a Lido di Camaiore

Un tragico incidente ha sconvolto la località balneare di Lido di Camaiore: un'auto fuori controllo ha travolto un gruppo di giovani, uccidendo due ragazze di 18 e 19 anni e ferendo altre sei persone, una delle quali è in fin di vita.

Emergenza maltempo in Italia

In Romagna cresce il pericolo di alluvioni, con diverse famiglie già evacuate. Nel foggiano, un vigile del fuoco ha perso la vita mentre prestava soccorso: era vicino alla pensione, e la sua scomparsa ha suscitato profonda commozione.

Giro di vite sul consumo di cannabis e rivolte nelle carceri

La Camera ha dato il primo via libera al giro di vite voluto dal governo sull’uso della cannabis, un provvedimento che ha generato diverse tensioni all’interno delle carceri italiane, dove sono scoppiate nuove rivolte.

Dubbi sull'infanticidio di Traversetolo

A Traversetolo, in provincia di Parma, crescono i dubbi sulla versione della giovane madre accusata di infanticidio. Gli inquirenti vogliono sentire una sua amica ostetrica per chiarire alcuni punti controversi della vicenda.

G7 a Napoli e Pompei: pronti i preparativi

Tutto è pronto per il G7 che si terrà tra Napoli e Pompei. Nonostante l'entusiasmo per l'evento, Maria Grazia Boccia non ha rinunciato a lanciare qualche frecciatina, segnalando alcune criticità nei preparativi.

Champions League e il calcio italiano

In Champions League, pareggi importanti per Inter e Bologna, mentre oggi sarà il turno dell'Atalanta. Sul fronte del campionato, la Roma ha sorpreso tutti esonerando Daniele De Rossi come allenatore, in una mossa inaspettata della proprietà.

Luna Rossa a rischio sorpasso

Brutte notizie per gli appassionati di vela: Luna Rossa ha subito un guasto alla randa, mettendo a rischio il sorpasso nella competizione internazionale.