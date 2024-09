  Unci Sicilia: la Blue Economy come volano di sviluppo per i borghi marinari

19/09/2024 15:00:00

La valorizzazione dei borghi marinari attraverso il modello della blue economy è stata al centro di una tavola rotonda organizzata da Unci Sicilia a Ognina, borgo marinaro di Catania. L’incontro ha esplorato come i Centri di Assistenza Tecnica (Cat) alle cooperative possano svolgere un ruolo cruciale nel rilancio delle imprese mutualistiche e nel facilitare il dialogo con le pubbliche amministrazioni, specialmente in un contesto socio-economico complesso come quello attuale.

L'evento ha visto la partecipazione di figure di rilievo, tra cui Andrea Amico, presidente nazionale di Unci, Gennaro Scognamiglio, presidente di Unci AgroAlimentare, l'ex sottosegretario di Stato Giuseppe Castiglione, la direttrice regionale di Unci Sicilia Luisa Tosto, e Antonino Gradito, presidente della Federazione territoriale Unci Catania. Presenti anche i rappresentanti degli ordini professionali dei Dottori commercialisti e dei Consulenti del lavoro.

Il tema centrale emerso dall'incontro è stato la necessità di "fare sistema", unendo forze istituzionali, sociali e imprenditoriali per valorizzare le risorse del territorio. Castiglione, a conclusione dell'incontro, ha sottolineato l'importanza di un approccio che rispetti i valori della sostenibilità, della biodiversità e della tutela ambientale, che sono alla base delle politiche europee. “Oggi abbiamo risorse come i fondi strutturali e il PNRR che possono essere utilizzati per concretizzare questi obiettivi”, ha dichiarato.

Unci Sicilia ha annunciato che gli sportelli Cat, presenti in tutte le province siciliane, sono strutturati per garantire un servizio uniforme e di alta qualità, indipendentemente dalla residenza degli utenti. Questi sportelli offrono consulenza personalizzata alle imprese cooperative, progettano strumenti innovativi e forniscono risposte rapide alle richieste, contribuendo attivamente alla crescita del settore cooperativo.

L’Unci, inoltre, parteciperà a due importanti appuntamenti internazionali: il G7 Agricoltura, che si terrà a Siracusa dal 26 al 28 settembre, e la fiera “Divinazione Expo 24”, un’esposizione dedicata al sistema agroalimentare e alla pesca che si svolgerà sull'isola di Ortigia, dal 21 al 29 settembre.

Questi eventi rappresentano una vetrina fondamentale per promuovere le eccellenze italiane, e Unci sarà presente con un proprio spazio per rafforzare il dialogo su temi cruciali per lo sviluppo sostenibile e la crescita economica del settore marittimo e agroalimentare.