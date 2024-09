20 Settembre: Romagna in ginocchio: alluvione, danni e dispersi. L’UE approva l’uso delle armi ucraine in Russia

20/09/2024 07:03:00

Romagna colpita dalla terza alluvione in 16 mesi L'Emilia Romagna è nuovamente sotto l'acqua: la terza alluvione in soli 16 mesi ha causato danni ingenti in diverse località, tra cui Faenza, dove abitazioni e infrastrutture sono gravemente colpite. A Bagnacavallo si segnalano due persone disperse, mentre disagi si registrano sulle reti ferroviarie e stradali. Non solo danni materiali, ma anche polemiche politiche: Governo e Regione sono ai ferri corti per l'uso dei fondi destinati alla prevenzione e al risanamento delle aree colpite. I quotidiani titolano su "alluvioni di polemiche" e "Romagna sommersa", mentre l'opposizione attacca l'incapacità del governo.

Strasburgo dà il via libera all’uso delle armi ucraine in territorio russo Il Parlamento di Strasburgo ha approvato con larga maggioranza il controverso via libera all'uso delle armi ucraine sul territorio russo, una decisione che ha spaccato il panorama politico italiano. Tanto a destra quanto a sinistra si sono registrate divergenze interne, con alcuni esponenti che hanno espresso dissenso rispetto alla posizione assunta dal Parlamento europeo. I giornali italiani riflettono questa frattura, con titoli come "Armi in Russia, sì dell’Ue, l’Italia non ci sta e si sfila".

Il generale Vannacci resta nella Lega, ma il suo futuro politico è incerto Continuano a crescere le speculazioni su un possibile ingresso del generale Roberto Vannacci nella politica attiva. Sebbene alcuni rumors lo vedano in procinto di fondare un nuovo partito, Vannacci ha dichiarato di voler rimanere per il momento nella Lega. L'ufficiale non ha tuttavia escluso futuri sviluppi, lasciando in sospeso ogni possibile scenario.

Attentato terroristico a Rotterdam Un attentato terroristico di matrice islamica ha sconvolto Rotterdam nella notte. Un uomo, inneggiando ad Allah, ha ucciso un passante a coltellate e ha ferito altre persone. Le informazioni sull'accaduto sono ancora frammentarie, ma il bilancio potrebbe aggravarsi nelle prossime ore.

Hassan Nasrallah minaccia Israele In un clima di crescente tensione in Medio Oriente, il leader di Hezbollah, Hassan Nasrallah, ha pronunciato un discorso infuocato contro Israele, invocando vendetta per i recenti attacchi in Libano. La situazione nella regione resta esplosiva, con la comunità internazionale in allerta per possibili escalation.

Napoli, miracolo di San Gennaro e G7 della Cultura A Napoli, il miracolo di San Gennaro si è ripetuto, mentre la città è protagonista anche sul fronte internazionale con l’avvio del G7 della Cultura, presieduto dal ministro Gennaro Sangiuliano. Tuttavia, l'ex ministro è al centro di una bufera dopo aver denunciato Maria Rosaria Boccia per presunte "indebite pressioni". Un intreccio di politica, religione e diplomazia culturale che tiene banco in queste ore.

Minacce di morte ai PM del processo Open Arms A Palermo, i tre PM coinvolti nel processo Open Arms, che hanno richiesto la condanna dell'ex ministro Matteo Salvini, sono stati oggetto di minacce di morte. Un episodio grave che aumenta le tensioni attorno a un caso già altamente politicizzato.

Delitto a Sestri Levante: ufficiale uccide la moglie A Sestri Levante, un tragico caso di cronaca ha sconvolto la comunità: un ufficiale di Marina in pensione, di 74 anni, ha sparato e ucciso la moglie di 72 anni, dichiarando che la donna soffriva di depressione e rifiutava di prendere i farmaci.

Sport: Luna Rossa in finale alla Vuitton Cup, Atalanta pareggia in Champions Buone notizie dal mondo della vela: Luna Rossa è riuscita a qualificarsi per la finale della Vuitton Cup, la prestigiosa competizione che seleziona lo sfidante per la Coppa America. Sul fronte calcistico, l'Atalanta ha esordito in Champions League con un pareggio contro l'Arsenal, in una partita che avrebbe potuto vincere.

Crollo delle vendite di automobili in Europa Un nuovo allarme economico arriva dai dati sulle vendite di automobili in Europa, che segnano un calo del 16,5%. Un trend preoccupante che coinvolge tutto il continente, evidenziando difficoltà strutturali nel settore automobilistico.

Il Vaticano si esprime su Medjugorje Il Vaticano ha dato il suo consenso ai riti religiosi di Medjugorje, pur chiarendo che non si tratta di fenomeni soprannaturali. Nonostante ciò, le apparizioni continuano ad alimentare un rilevante giro d'affari, con pellegrinaggi da tutto il mondo.

Sorteggi di Coppa Davis: Italia contro l'Argentina Infine, sul fronte del tennis, i sorteggi della Coppa Davis hanno decretato che l'Italia affronterà l'Argentina. Si prevede una sfida difficile, ma ricca di emozioni per gli appassionati di questo sport.