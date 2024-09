Mazara, verso nuove regole per l’elezione del Consigliere comunale straniero 

21/09/2024 16:05:00

La Giunta municipale di Mazara del Vallo ha approvato una proposta di modifica al regolamento per l’elezione del Consigliere comunale straniero aggiunto, una figura prevista dallo Statuto comunale, ma assente dal Consiglio dal 2019. Con la deliberazione n. 128/2024, la Giunta ha ridotto il numero di firme necessarie per presentare le candidature, passando da 75 a 50, e ha semplificato le modalità di autenticazione, adottando le stesse procedure previste per l'elezione dei consiglieri comunali.

L'iniziativa arriva dopo il rinvio delle ultime tornate elettorali, dovuto principalmente alle difficoltà dei candidati nel raccogliere il numero richiesto di firme e nel gestire le complessità del sistema di autenticazione. Questa nuova proposta mira a facilitare la partecipazione dei cittadini stranieri alla vita politica locale, rendendo meno gravosi gli ostacoli burocratici che fino a oggi hanno reso difficile la presentazione delle candidature.

Un seggio vacante dal 2019

La figura del Consigliere comunale straniero aggiunto, introdotta per dare voce alle comunità straniere residenti a Mazara del Vallo, non ha avuto un rappresentante dal 2019, quando nessun candidato è riuscito a partecipare all'elezione. Già nel 2011 era stata approvata una modifica regolamentare per favorire la partecipazione, ma nel 2024 il problema si è ripresentato, evidenziando la necessità di ulteriori semplificazioni.

Secondo quanto riportato nella deliberazione della Giunta, la difficoltà nel raggiungere le 75 firme richieste è stata aggravata dalla diminuzione della presenza di cittadini stranieri in città. La comunità tunisina, che storicamente rappresentava una porzione significativa degli stranieri residenti a Mazara del Vallo, ha visto un progressivo calo dovuto a un processo di naturalizzazione o all'acquisizione della doppia cittadinanza italo-tunisina.

Elezioni previste per il 2025

Le modifiche proposte al regolamento ora passeranno al vaglio del Consiglio comunale per l'approvazione definitiva. Se approvate, le nuove norme saranno applicate alle elezioni previste entro la primavera del 2025, rendendo così più semplice per i candidati stranieri presentarsi e rappresentare le comunità residenti a Mazara del Vallo.

La figura del Consigliere straniero aggiunto

La figura del Consigliere comunale straniero aggiunto ha giocato un ruolo importante nel corso degli anni. Tra i precedenti consiglieri si ricordano Soufien Zitoun, in carica dal 2009 al 2014, e Mohamed Soualmia, che ha ricoperto il ruolo dal 2014 al 2019. Entrambi hanno contribuito a dare voce alla comunità straniera, in particolare quella tunisina, favorendo l’integrazione e la partecipazione civica in una città che storicamente ha accolto numerosi cittadini provenienti dal Nord Africa.

La speranza è che le nuove regole possano incentivare una maggiore partecipazione e rendere nuovamente possibile l'elezione di un rappresentante straniero, offrendo così un canale istituzionale per i diritti e le esigenze delle comunità straniere di Mazara del Vallo.