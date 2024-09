Lollobrigida, il ministro di "Topolinia"

22/09/2024 09:00:00

Lollobrigida ministro di Topolinia. Non può essere altrimenti se un ministro della Repubblica Italiana, con l'Emilia-Romagna che per la terza volta in 17 mesi si ritrova alluvionata con esondazioni, frane, evacuazioni, dispersi, in termini candidi scrive: "Ben venga la pioggia!". Il titolare del dicastero all'Agricoltura e Sovranità Alimentare nei giorni passati ha sfornato un'altra bomba meteorologica, sul suo profilo Facebook: "Stanotte è piovuto molto a Siracusa. Qualcuno ha parlato di maltempo che potesse mettere a rischio la buona riuscita del G7 Agricoltura e dell’Expo Divinazione.

Al contrario io penso che sia un buon segno che ad accogliere questo evento ci sia l’acqua, così preziosa per spegnere la sete che la Terra siciliana ha patito per troppi mesi. Ben venga! Ci vediamo dal 21 al 29 settembre a Ortigia per rendere più forte il Sistema Italia e mostrare al mondo quanto vale". A maggio l'altra gaffe meteorologica, quella sulla siccità che "per fortuna colpisce il Sud".

Un post inopportuno da governante di una nazione immaginaria, perché dissociato dalla realtà. Uno dei tanti commenti al post è spietatamente sarcastico: "Ministro, mi creda, lo dico con rispetto, cambi editor per i post...oppure sposti il G7 a Faenza. Un testo così è veramente fuori luogo in una giornata come quella di oggi". I siciliani rammentano quando il 9 maggio, durante il Question Time nell'aula del Senato, rispondendo a una interrogazione del senatore leghista Bergesio sulle misure per contrastare gli effetti della carenza idrica sul comparto vitivinicolo italiano, ha detto: "Per fortuna quest’anno la siccità ha colpito alcune zone del Sud e la Sicilia in particolare".

Che la regione in questione dichiarò stato di emergenza che, tra le altre misure, prevedeva anche un razionamento dell'acqua potabile, nell'urbe di Lollo non accadde. Ma gli abitanti della Trinacria non sono Topolino, Minni, Pluto, Pippo, il commissario Basettoni e neanche Pietro Gambadilegno o Macchia Nera. Senza dimenticare che nella sua Topolinia "i poveri mangiano meglio dei ricchi" oppure "Non possiamo arrenderci all'idea della sostituzione etnica: gli italiani fanno meno figli, quindi li sostituiamo con qualcun altro". Gli italiani vivono la tangibilità, il ministro no.

Vittorio Alfieri