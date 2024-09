Il caso Juventus, Schifani convoca Ombra

23/09/2024 20:26:00

Forse la vicenda del maxi ritardo (anzi, della cancellazione) per un guasto dell'aeromobile del volo Trapani - Bergamo di ieri sera sta sfuggendo un po' di mano. A bordo c'erano anche i giocatori della Juventus Next Generation, che aveva giocato la partita di Serie C contro il Trapani nel pomeriggio, e quindi la notizia dei giocatori che hanno dormito in aeroporto si è molto diffusa.

Ma adesso interviene anche il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, ha convocato d'urgenza a Palazzo d'Orleans Salvatore Ombra, presidente di Airgest, società di gestione dell'aeroporto di Trapani Birgi. "La decisione - fa sapere una nota - dopo aver appreso della disavventura della squadra di calcio Juventus Next Gen, costretta a dormire in aeroporto ieri sera a causa di un guasto all'aereo che avrebbe dovuto riportare a casa giocatori e dirigenti dopo la partita giocata a Trapani".

Salvatore Ombra aveva già chiarito nel pomeriggio come erano andate le cose: "Come suo dovere da regolamento UE 261, la Società ha prestato la massima assistenza ai 191 passeggeri, tra cui erano presenti quelli della società sportiva Juventus Next Gen, cercando di alleviare i disagi assolutamente non imputabili alla società di gestione. Alle 03 di notte, dalla compagnia aerea è stata data l'autorizzazione a portarli in hotel ma non è stato trovato un alloggio disponibile per ben 191 passeggeri. La loro ripartenza era prevista per le ore 07:00 ma il comandante ha riscontrato la persistenza del guasto tecnico e, allora, si è atteso il volo in arrivo da Pisa per poter far partire i passeggeri, fatto che è accaduto solo alle 09:20. In un'estate in cui il trasporto aereo europeo è stato falcidiato da criticità e problematiche, siamo fieri di aver registrato rarissimi casi di tal genere sullo scalo di Trapani, e comunque mai riconducibili alla società di gestione. Strumentalizzare un disagio che può accadere in una stagione operativa per innescare sterili polemiche che nulla hanno a che fare con la gestione dell'aeroporto non giova a nessuno".