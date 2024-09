 Il Galp Trapanese all’Expo Divinazione del G7 di Siracusa

23/09/2024 19:00:00

Fino al 29 settembre, Siracusa ospita Expo Divinazione in occasione del G7 dell’Agricoltura e Pesca, un'importante vetrina per promuovere le eccellenze locali e la sostenibilità del settore ittico. Tra i protagonisti dell'evento ci sarà anche il Galp Trapanese, che parteciperà attivamente alle attività promosse dal Dipartimento della Pesca Mediterranea della Regione Siciliana.

L’obiettivo dell’Expo è rilanciare il comparto ittico siciliano, puntando su una filiera produttiva sostenibile e promuovendo le eccellenze locali a livello internazionale. Durante l'evento, verranno affrontate tematiche legate alla pesca responsabile, alla tutela della fascia costiera e al ripopolamento ittico. Saranno inoltre avviate collaborazioni per valorizzare i borghi marinari siciliani e discutere delle opportunità offerte dalla blue economy.

Il Galp Trapanese avrà un ruolo di rilievo in due eventi distinti:

Mercoledì 25 settembre, dalle 18:00 alle 21:00, sarà presentata l’azienda "Saline Genna" di Marsala, leader nella produzione di sale tradizionale e aromatizzato, oltre a prodotti benessere come creme e saponi.

Venerdì 27 settembre, dalle 18:00 alle 21:00, verrà offerto in degustazione il "Ritunnu Rattatu", un prodotto ittico simile alla bottarga, presentato dall'Ittiturismo "La Tramontana". Questa prelibatezza, ottenuta dal pesce Menola, sarà protagonista di piatti a base di pesce, accompagnata da esperti che illustreranno le caratteristiche nutrizionali e sensoriali del prodotto.

Il programma dell'Expo prevede anche la sottoscrizione di un protocollo per la creazione della "Rete Siciliana dei Borghi Marinari" e numerosi convegni su temi strategici per la conservazione delle risorse marine e la gestione delle infrastrutture portuali, evidenziando l'importanza di un approccio sostenibile e innovativo per il futuro del settore ittico in Sicilia.

L’Expo Divinazione rappresenta un’importante opportunità per il Galp Trapanese e per tutte le imprese coinvolte nel settore, che avranno l'occasione di far conoscere le proprie eccellenze a un pubblico internazionale, promuovendo al contempo la cultura e i sapori della Sicilia.