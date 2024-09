"Brancaccio" di Francesco Faraci: il racconto viscerale delle periferie di Palermo

24/09/2024 12:30:00

Brancaccio, il nuovo libro di Francesco Faraci, edito da Zolfo, ci trascina nel cuore pulsante di uno dei quartieri più noti e complessi di Palermo. Un luogo segnato dalla violenza della mafia, ma anche illuminato dalla luce del martirio di Don Pino Puglisi, il prete che tentò di dare una speranza ai giovani di un quartiere tanto duro quanto affascinante. Con la sua scrittura intensa e vibrante, Faraci ci racconta la storia di S., un uomo nato e cresciuto nelle viscere di Brancaccio, una realtà fatta di cortili e vicoli che si estendono per poco più di un chilometro ma che racchiudono un mondo intero, specchio delle contraddizioni di Palermo.

La vita di S. è segnata dal carcere e dalla criminalità, fino a quando l’incontro con Don Puglisi gli offre una via di fuga, un’alternativa a quella vita. Ma la morte del parroco, assassinato dalla mafia nel 1993, fa crollare i sogni di riscatto di tanti giovani del quartiere, e per S. inizia un nuovo ciclo di discesa nel buio. Solo dopo aver toccato il fondo, S. trova la forza per iniziare un doloroso ma necessario percorso di redenzione.

"Brancaccio" è una storia di violenza e d’amore, di sogni infranti e di riscatto. Un libro che, attraverso la vita di S., ci offre uno spaccato autentico di una periferia che lotta ogni giorno per trovare la sua dignità, un luogo dove la bellezza e la brutalità convivono fianco a fianco. Faraci, noto per il suo lavoro di fotografo e artista visuale, ha da sempre dedicato la sua vita a raccontare le vite dimenticate delle periferie siciliane. Con la stessa passione che mette nei suoi scatti, in questo libro ci trasmette l'umanità nascosta nelle pieghe più oscure della città.

Dopo essersi affermato con opere come "Malacarne" (2016) e "Atlante Umano Siciliano" (2020), Faraci si avventura qui in un nuovo viaggio attraverso la scrittura, mantenendo però intatta la sua capacità di ritrarre persone e luoghi con un occhio attento e compassionevole. "Brancaccio" non è solo la cronaca di un quartiere difficile, ma un messaggio potente di denuncia: dietro la facciata di violenza e degrado si nasconde un immenso bisogno di amore e riscatto.

Nella sua carriera, Faraci ha lavorato come fotoreporter per grandi testate internazionali come La Repubblica, The New York Times, The Guardian e Liberaciòn, ma la sua vera vocazione è stata quella di esplorare i luoghi dimenticati dalla società, dove ha saputo cogliere la bellezza nascosta. Le sue immagini in bianco e nero, che ritraggono persone comuni assorte nella loro quotidianità, hanno conquistato anche il mondo dello spettacolo: personalità come Jovanotti e Achille Lauro lo hanno scelto come fotografo d'eccezione.

Con "Brancaccio", Francesco Faraci ci regala un’opera che va oltre la narrazione tradizionale della criminalità e della sofferenza, per restituirci una visione più ampia e profonda, quella di un luogo in cui la voglia di vivere e di riscatto brilla, anche nei momenti più bui. Un libro imperdibile per chi vuole conoscere l'anima vera di Palermo.