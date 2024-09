Le Giornate Europee del Patrimonio alle Grotte di Scurati a Custonaci

24/09/2024 09:00:00

"Il 29 settembre 2024 sarà l’occasione per trascorrere un'emozionante giornata alla scoperta delle «Grotte di Scurati». Questo evento, organizzato in occasione delle Giornate Europee del Patrimonio - GEP 2024 - Patrimonio in cammino, dal Club per l’Unesco Trapani, in collaborazione con il Ministero della Cultura, offrirà l'opportunità di esplorare - spiega il Sindaco di Custonaci Fabrizio Fonte - uno dei siti più affascinanti della Sicilia occidentale. La visita approfondita, in particolare, della Grotta Mangiapane permetterà, infatti, di vivere un'esperienza unica, respirando l'atmosfera di un tempo ormai lontano, ma ancora viva tra le pareti di pietra dove esperti e storici locali guideranno i visitatori, svelando i segreti di queste abitazioni e illustrando l'importanza storica e culturale del sito. La Grotta Mangiapane - prosegue il primo cittadino - per la sua tipicità e la sua bellezza è stata scelta, oltretutto, come location di diverse famose produzioni televisive quali Il Commissario Montalbano e «Makari» o cinematografiche come La battaglia di Cefalonia, Viola di mare e In guerra per amore sino alla recente serie sulla saga della famiglia Florio, tratta dai romanzi di Stefania Auci. In piena sinergia con il Parco archeologico di Segesta - conclude il Sindaco - si vuole intraprendere un percorso virtuoso per promuovere e valorizzare sempre di più il sito, che ormai da diverso tempo vede, tra l’altro, sempre più turisti apprezzare quel luogo, ma al contempo si pensa ad un sistema di offerta culturale integrato che possa, altresì, comprendere il centro storico, con il rinomato Santuario mariano ed i giardini comunali".