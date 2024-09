La crisi idrica di Trapani, i dubbi e le soluzioni proposte da Fileccia

24/09/2024 16:33:00

L'ennesimo guasto alla condotta di Bresciana, che ha lasciato Trapani a secco, ha scatenato la reazione di Tore Fileccia, consigliere comunale del Movimento per le Autonomie, che in un post pungente solleva interrogativi sulla gestione dell'emergenza e propone soluzioni concrete.

I numerosi guasti, aggravati dalla vetustà delle tubature degli ultimi anni, che hanno vanificato gli sforzi per potenziare l'approvvigionamento idrico, sono al centro della osservazioni di Fileccia pubblicate sui social. A questo poi si aggiungono i dubbi sollevvati sulle immagini fornite dal Comune che mostrano le fasi dell'intervento.

La condotta è a cielo aperto? Il video dell'individuazione del guasto mostra l'acqua zampillare come da una fontana, suggerendo che la condotta non sia interrata in quel punto.

Che tipo di pressione causa un taglio così netto? Le foto mostrano uno squarcio quasi chirurgico nel tubo, insolito per una rottura dovuta alla pressione.

Il corso d'acqua è preesistente o causato dalla perdita? E perché i bordi del canale non presentano vegetazione secca come il terreno circostante?

Mentre la città affronta l'ennesima crisi idrica, Fileccia coglie l'occasione per proporre una soluzione: approfittare dell'interruzione dell'erogazione per completare i lavori del bypass vicino Homy+, cantiere aperto da 7 mesi e che necessita di acqua chiusa per essere terminato.