 Bonus caro voli in Sicilia, Schifani annuncia lo stanziamento di altri sei milioni

24/09/2024 15:00:00

Il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, ha annunciato lo stanziamento di sei milioni di euro per garantire la copertura del bonus "caro voli" per l'intero anno. La misura è parte della manovra finanziaria di assestamento di bilancio alla quale il governo regionale sta lavorando da tempo, e mira a contrastare il costante aumento delle tariffe aeree da e per l'isola.

«L’iniziativa introdotta dal mio governo – ha dichiarato Schifani – ha riscosso un notevole successo, come dimostrato dal milione e centomila utenti che ne hanno già beneficiato e dagli oltre 13 milioni e mezzo di euro di rimborsi già effettuati». Il bonus "caro voli" rappresenta un aiuto concreto per i cittadini siciliani, che spesso si trovano a dover affrontare costi elevati, soprattutto durante i periodi di alta stagione o le festività.

Una misura unica in Italia

L’iniziativa della Regione Siciliana è attualmente unica nel panorama nazionale e si distingue per il suo obiettivo di alleviare il peso economico sulle famiglie siciliane e sui lavoratori che devono viaggiare per motivi personali o professionali. In molti casi, le tariffe aeree subiscono impennate significative, rendendo i collegamenti con il resto d’Italia particolarmente gravosi.

Il presidente Schifani ha sottolineato come il bonus abbia permesso di "alleggerire, seppur parzialmente, l’impennata delle tariffe aeree", soprattutto in alcuni periodi critici dell'anno. Tuttavia, le recenti polemiche riguardo la misura sono state definite dal governatore come "stucchevoli e fuori luogo", ribadendo l’efficacia dell'iniziativa e la sua importanza per i cittadini.

Un sostegno ai siciliani contro il caro voli

L'allocazione di ulteriori sei milioni di euro rappresenta una risposta concreta alle esigenze della popolazione siciliana, che da anni chiede soluzioni per il problema dei costi eccessivi dei voli. In un contesto in cui i collegamenti aerei rappresentano una necessità per l'isola, il bonus "caro voli" si pone come strumento fondamentale per garantire maggiore accessibilità e sostenibilità nei trasporti.

La Regione Siciliana continuerà a monitorare l’andamento delle tariffe e ad adottare misure volte a tutelare i diritti dei cittadini, cercando di mantenere sotto controllo l'impatto economico dei viaggi da e per la Sicilia.

Con lo stanziamento previsto nella manovra di assestamento, il governo Schifani si impegna a proseguire su questa linea di intervento, assicurando il supporto economico necessario per affrontare il caro voli nel 2024.