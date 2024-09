Mazara, Vita Ippolito aderisce alla Democrazia Cristiana 

24/09/2024 06:00:00

Vita Ippolito si era candidata alla guida del Comune di Mazara del Vallo nelle ultime elezioni amministrative, ottenendo il secondo posto con 8.345 voti, pari al 31,3%, e portando con sé in Consiglio comunale 5 seggi.

A sostenerla erano stati Forza Italia, il movimento “La forza dei fatti” di Francesco Foggia, insieme all'MPA, Energia Popolare-UDC, la lista del sindaco “Più Vita” e la DC di Totò Cuffaro.

Proprio i democristiani, con il 12,4% dei voti, hanno guidato l’alleanza. Il nuovo coordinatore cittadino della DC, Vito Gancitano, è stato uno dei principali artefici della lista e sta cercando di allargare ulteriormente il partito.

Ieri, Vita Ippolito ha sciolto ogni dubbio, annunciando ufficialmente la sua adesione alla Democrazia Cristiana, partito verso cui si sente politicamente più vicina. Con questa decisione, i rappresentanti della DC in Consiglio comunale salgono a tre. In un intervento pubblico, la Ippolito ha dichiarato:

"Oggi per me inizia un nuovo cammino. Ho deciso di aderire alla Democrazia Cristiana, un partito di ispirazione democratico-cristiana, da sempre impegnato a rafforzare l’area centrista, popolare e riformatrice del centrodestra, che si riconosce nei valori e nei principi del PPE. Lavorerò per tradurre questi principi in azioni concrete nell'amministrazione comunale, perché sono convinta che la politica non sia solo testimonianza. In Consiglio comunale, insieme al gruppo consiliare, faremo un’opposizione senza pregiudizi. Giudicheremo l’operato dell’amministrazione sui contenuti, e sotto questo profilo, i primi mesi sono stati molto deludenti: dalla gestione dell’acqua e dei rifiuti alla sicurezza del territorio, fino al calo dei turisti e all’inconsistenza del programma dell’estate mazarese. Di fronte a questo deficit amministrativo, il nostro impegno per la rinascita economica e culturale della città sarà ancora più forte."

Stefano Cirillo, segretario regionale della DC, ha dato il benvenuto alla Ippolito con parole di stima: "Vita Ippolito rappresenta un modo diverso di fare politica, con stile e una chiara cultura della legalità. Per la Democrazia Cristiana, la sua adesione è un valore aggiunto. La Ippolito, professionista capace, conferma la validità del nostro impegno nel puntare su giovani e donne. Il cambiamento passa attraverso scelte libere e coraggiose, come quella di Vita Ippolito."

Anche Giacomo Scala, segretario provinciale della DC a Trapani, ha sottolineato l'importanza dell'ingresso della Ippolito nel partito: "Vita Ippolito incarna i valori del nostro partito, con la sua capacità di lottare contro ogni forma di discriminazione e servire i più deboli. La politica deve essere al servizio della gente, ascoltandone le istanze e cercando soluzioni ai vari problemi."

Infine, il coordinatore cittadino della DC, Vito Gancitano, ha augurato buon lavoro al gruppo consiliare, sottolineando la crescita del partito:

"A Mazara del Vallo, così come in altre realtà siciliane, il nostro partito continua a crescere. Ora, con una maggiore presenza in Consiglio comunale, possiamo far sentire ancora di più la nostra voce."