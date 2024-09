Salemi è gemellata con Kostinbrood, e una delegazione del Comune va in Bulgaria

24/09/2024 06:00:00

Nei giorni scorsi una delegazione del comune di Salemi ha partecipato alla ricorrenza del 50.mo anniversario della nascita istituzionale del comune di Kostinbrod del distretto di Sofia in Bulgaria.



Il comune siciliano Salemi e il comune bulgaro Kostinbrod sono gemellati dal 7 marzo del 2019.

Che significa essere gemellati? Il gemellaggio tra due municipalità prevede la sottoscrizione di un Patto che viene firmato in una cerimonia pubblica dai Sindaci dei due Comuni.

Non è pero’un punto di arrivo, una meta, ma di partenza.

Una volta istituito, dovrebbe diventare il mezzo formale per attivare tra le due città un rapporto di scambio in diversi settori della convivenza umana. Da quello culturale a quello economico e antropologico.

Il gemellaggio tra Salemi e Kostinbrod avvenne durante la precedente Amministrazione del Sindaco Domenico Venuti.

Alla cerimonia di allora parteciparono, oltre al Sindaco, anche il Presidente del Consiglio Comunale Lorenzo Cascio e l’Assessore alla Cultura Vito Scalisi, e, ovviamente, il Sindaco di Kostinbrod, il Consiglio Comunale della municipalità bulgara e numerosi rappresentanti delle istituzioni scolastiche e culturali della cittadina slava.

Presente all’evento anche un rappresentante dell’Ambasciata italiana a Sofia.

Ma di questo evento, stranamente, non si trova traccia, ne’ sugli organi di informazione del tempo, ne’ sulla pagina istituzionale del Comune e nemmeno su quella di Wikipedia.

Della delegazione di questa seconda trasferta balcanica facevano parte Giuseppe Gandolfo, in rappresentanza del Consiglio Comunale, il vicesindaco Pietro Crimi per la Giunta e il consigliere Giuseppe Loiacono.

Nel corso della cerimonia e’ stata ribadita la vicinanza tra le due comunità e l’auspicio che si attui il Patto sottoscritto nel 2019, al centro del quale, e’ bene ricordarlo, vi sono i giovani, la formazione e la sostenibilità ambientale.



“Ho portato i saluti del Presidente e del Consiglio Comunale di Salemi e dei cittadini” – ha dichiarato Gandolfo – e ho voluto rinnovare i sentimenti di vicinanza e amicizia tra i nostri due popoli. Kostinbrod è un comune giovane ma ha amministratori capaci e ambiziosi con cui il confronto è stato momento di crescita”.

Nella seduta straordinaria del consiglio comunale e’ stata sottolineata l’importanza del lavoro di squadra all’interno della casa comune, l’unione europea e di quanto questa sia importante per tutti i popoli che vivono sul continente e sulle isole.

E’ stato riconosciuto da tutti i presenti che senza Europa non c’è futuro per i singoli Stati e non ci potrà essere la Pace nel mondo.

A conclusione dell’evento, da parte del Comune di Salemi e’ stata donata una targa commemorativa in ricordo dei festeggiamenti del 50.mo dalla fondazione del comune bulgaro e del patto di amicizia siglato nel 2019.

E’ corretto, infine, ricordare che non ci sarebbe stato il gemellaggio tra le due comunità senza il convinto interessamento da parte della coreografa bulgara Emiliya Mihaylova , che da diversi anni fa la spola tra i due paesi, e che ha dato vita negli anni passati a diversi eventi culturali, gestendo anche una notissima scuola di danza.

Franco Ciro Lo Re