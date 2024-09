Futsal:  un Marsala incontenibile batte il Mazara in Coppa Divisione

25/09/2024 10:04:00

Un incontenibile Marsala Futsal ha travolto al Palasport San Carlo il Futsal Mazara, vincitore lo scorso anno di Coppa Italia e Campionato di serie B, per 13 reti a 1 nel primo turno ad eliminazione diretta della Coppa Divisione, competizione aperta agli Under 23. Prossimo impegno sempre in Coppa il 5 in attesa di sapere chi sarà il nuovo avversario della banda di Mister Torrejon che imprime il suo stile tambureggiante alla squadra, che non lascia respiro all’avversario, costringendo il Mazara a non mettere di fila due passaggi in uscita dalla propria metà campo.

Primo tempo_ Un fallo per parte connota i primissimi minuti di gioco dove il Marsala gioca alto facendosi pericoloso sottoporta in più occasioni e il Mazara in difficoltà non riuscirà mai ad uscire da quest’impasse. L’iniziale poca precisione in rete viene superata dai padroni di casa al 7’ minuto di gioco quando una buona palla arriva nei piedi di Gabriele Foderà che altruisticamente attende Andrea Alessi svincolato dal portiere. La prima rete apre una voragine nella difesa ospite: pochi secondi dopo è Pietro Bonafede che dall’assist di Alessi batte D’Antoni. Un minuto dopo l’uno-due si ripete a parti invertite ed Alessi porta a casa la sua prima doppietta di stagione. Bis anche per Bonafede che recupera palla e tutto solo va in rete. Il 5 a 0 nasce dal Mazara che si fa rubare palla e dal duetto Romano-Patti con quest’ultimo in rete anche se c’è l’ultimo tocco del difensore mazarese Rosone. Nella successiva rilassata azione, è Alessandro Patti che serve a girare Andrea Romano che non manca il 6 a 0. Il primo tempo termina con la rete del nuovo arrivato Nikolas Sanalitro su assist di Vincenzo Marino al 18’.

Secondo tempo_ Non cambiano le sorti del match alla ripresa con il Marsala che ha acquisito sicurezza e precisione. A pochi secondi dal fischio d’inizio, gli azzurri assediano l’area degli ospiti fino all’8 a 0 messo a segno da un gran sinistro di Patti. I toni della gara si abbassano notevolmente, il Marsala cerca di conservare le energie e il Mazara, di contro, non riesce a racimolarle. Al 4’ nuovo pressing in area gialloblu e Giorgio Emiliano va in rete con un centrale rasoterra. Tre minuti più avanti l’incredibile risultato di 10 a 0 arriva con la punizione di Romano. Qualche secondo più tardi azione personale di Kevin Pellegrino che recupera la palla persa dagli ospiti e segna l’11ª rete. Facile al 10’ anche la palla insaccata davanti alla porta da Foderà sull’assist di Romano. Dopo un palo a 5 minuti dalla fine, il Marsala ha ancora tempo per segnare il 13° goal con Bellissimo su uno sfortunato rimpallo di mani del portiere mazarese. La gara termina con il passaggio degli azzurri al turno successivo e con l’unica rete gialloblu al 18’ di Modica. Un’ampia vittoria che infonde fiducia agli azzurri Under 23, preziosa risorsa per la prima squadra.

Tabellino: Marsala Futsal - Futsal Mazara 13-1

Marsala Futsal 2012: Villa, Cosenza, Foderà, Patti, Sanalitro, Emiliano, Bonafede, Romano, Marino, Alessi, Bellissimo, Pellegrino. All. Rafa Torrejon.

Futsal Mazara 2020: D’Antoni, Asaro, Russo, De Marco, Novara, Rosone, Barbera, Modica, Vellutato, Scilla, Boncore, Ferreri. All. Vincenzo Bruno.

Marcatori: Alessi (7’, 8’ p.t.), Bonafede (7’, 9’ p.t.), Patti (12’ p.t., 1’ s.t.), Romano (15’ p.t, 7’ s.t.), Sanalitro (18’ p.t.), Emiliano (4’ s.t.), Pellegrino (7’ s.t.), Foderà (10’ s.t.), Bellissimo (16’ s.t.) - MF2012; Modica (18’ s.t.) - FM2020.

Arbitri: Davide Salvatore Fonti (1), Giuseppe Lamorgese (2), Claudio Martinico (crono)