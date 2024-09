Il Trapani cerca il riscatto nell'infrasettimanale con il Potenza

25/09/2024 08:55:00

Vincere, per buttarsi alle spalle gli ultimi due pareggi. Vincere, per dimostrare di poter lottare con le prime della classe. Sono questi gli obiettivi del Trapani che questo pomeriggio alle 18.30 sarà di scena sul campo del Potenza per il turno infrasettimanale della serie C.

I granata hanno bisogno dei tre punti dopo che nelle ultime due gare hanno rallentato la propria marcia, prima con il Taranto e poi con la Juventus Next Gen.

E per farlo l'allenatore Salvatore Aronica ha le idee chiare, perché, alla vigilia dell'incontro, ha spiegato di attendersi un Trapani battagliero, pi di quello delle ultime gare.

Il gruppo ha tanta rabbia dentro, perché i tre rigori falliti contro il Taranto e la Juve Next Gen non hanno consentito di vincere due gare nelle quali la squadra si è espressa bene, mancando solo nelle finalizzazioni.

Il rischio è che lo scoramento si impadronisca dei calciatori, ma Aronica mette tutti in guardia: "Dobbiamo essere feroci e positivi per prenderci quel che produrremo”.

La seconda partita in tre giorni porterà ad una naturale rotazione dei calciatori impiegati e l'allenatore lo spiega apertamente, annunciando anche il ritorno del capitano Sabatino: “Cercheremo di ruotare nei ruoli per dar spazio a chi ha giocato meno, ma non cambieremo il sistema di gioco. Non andremo a sconvolgere le nostre certezze - sono state le sue parole -. Rientra anche il capitano Sabatino, ci sarà l’imbarazzo della scelta per scegliere l’undici migliore da schierare”.