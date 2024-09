Un Trapani da "sballo", i granata vincono 5-1 a Potenza

25/09/2024 20:30:00

Super Trapani a Potenza, nel turno infrasettimanale del campionato di serie C. I granata, infatti, annichiliscono il Potenza vincendo 5-1 e ritornano al successo dopo due pareggi consecutivi.

Il Trapani non ha praticamente sbagliato nulla, rispondendo alle richieste dell'allenatore Aronica che chiedeva maggiore cattiveria da parte dei giocatori, i quali, così, lo hanno immediatamente accontentato.

E Aronica ha deciso di lasciare in panchina, almeno all'inizio, Facundo Lescano. Sarà stato per il turn-over o per le prestazioni non all'altezza dell'attaccante argentino, sta di fatto che Aronica non lo ha schierato dall'inizio, ma il bomber ha risposto da... bomber.

Appena entrato in campo ha messo a segno due reti, quelle del 4-1 e del 5-1, che hanno definitivamente chiuso la partita, facendo capire di volere la maglia da titolare già a partire dalla prossima gara, quella contro la Turris al Provinciale.

Al suo posto Aronica ha schierato Fall, andato subito in rete, dopo 7 minuti, raccogliendo alla perfezione un assist di Zuppel, l'altro attaccante schierato sin dall'inizio e il gol è solo l'antipasto di una serata perfetta.

Il raddoppio, infatti, arriva già al 12' con il tiro di Silvestri sugli sviluppi di un calcio d'angolo e dopo altri 2 minuti Ciotti sfiora il tris per una partenza davvero sprint.

Il Potenza prova a rientrare in partita e lo fa con il gol di Caturano al 40', ma è un fuoco di paglia, perché all'inizio della ripresa i lucani restano in 10 per l'espulsione di Novella.

E' il preludio all'allungo finale del Trapani. Prima Fall, autore di una prova maiuscola, semina il panico nella difesa avversaria e poi serve Bifulco per il 3-1. Quindi, proprio Fall lascia il campo per Lescano e il bomber argentino in 3 minuti mette a segno altre due reti per il 5-1 definitivo che rilancia il Trapani.