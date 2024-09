25/09/2024 07:26:00

Sembra procedere celermente la riparazione alla condotta idrica colpita da un guasto domenica scorsa lasciando senza acqua Trapani.

Una nota del Comune informa che è terminato l'intervento "per la realizzazione della giuntura necessaria alla riparazione della condotta di Bresciana sono terminati.

L'installazione è prevista per domani, a partire dalle prime ore del mattino. Si lavora senza sosta per ripristinare l'erogazione idrica il prima possibile e limitare i disagi per l'intera comunità. Seguiranno aggiornamenti sull'andamento dei lavori".