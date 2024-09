 Maltempo in Sicilia: bomba d'acqua nel palermitano, strade dissestate a Marineo e allagate a Bolognetta

25/09/2024 18:45:00

Un violento nubifragio ha colpito la provincia di Palermo, causando gravi disagi soprattutto nei comuni di Marineo e Bolognetta. La bomba d’acqua, che non era stata prevista dai modelli meteorologici, si è abbattuta inaspettatamente sulla costa occidentale del Palermitano, interessando anche altre zone della provincia.

A Marineo, il maltempo ha provocato il sollevamento dell'asfalto in una strada del centro, causando un grave dissesto. Secondo quanto dichiarato dal sindaco Franco Ribaudo, il danno non è stato ingente, ma l’acqua ha compromesso parte della struttura stradale, probabilmente a causa di un difetto nei giunti realizzati durante lavori precedenti. "Per fortuna la strada è abbastanza larga, abbiamo potuto deviare il traffico sull'altra corsia, evitando la chiusura totale", ha spiegato il primo cittadino.

Le piogge torrenziali hanno causato disagi anche a Bolognetta, dove diverse strade sono state allagate. Simili situazioni si sono verificate a Belmonte Mezzagno e Misilmeri, dove le forti piogge hanno reso difficoltosa la viabilità.

A Palermo, la zona occidentale della città è stata duramente colpita dal maltempo, con strade allagate a Mondello, Partanna Mondello e via Ugo La Malfa. Anche a Carini, i vigili del fuoco sono stati impegnati in numerosi interventi per liberare automobilisti rimasti intrappolati nelle loro vetture a causa dell'acqua alta.

Le immagini condivise sui social, come quelle postate da Agrimeteo Corleone (foto e post), documentano la gravità della situazione: scene di strade invase dall'acqua e automobilisti in difficoltà testimoniano l’intensità dell’acquazzone, che ha scaricato diversi millimetri di pioggia in poche ore, creando una vera e propria emergenza.

Il maltempo, nonostante fosse stato sottovalutato dalle previsioni, ha lasciato segni tangibili nella provincia di Palermo, richiedendo interventi immediati delle autorità per mettere in sicurezza le aree colpite e ripristinare la viabilità.