Palazzo VII Aprile si illumina di verde, Marsala aderisce alla campagna sulla fibrosi cistica

25/09/2024 16:25:00

La facciata di Palazzo VII Aprile a Marsala è illuminata di verde, un segno visibile della partecipazione della città alla campagna nazionale di sensibilizzazione “1 su 30 e non lo sai”, promossa dalla Fondazione per la Ricerca sulla Fibrosi Cistica, guidata dal dr. Matteo Marzotto. L'iniziativa mira a sensibilizzare l'opinione pubblica sull'importanza del test genetico per individuare i portatori sani di questa grave malattia, che colpisce circa un italiano su 30, spesso senza che ne sia a conoscenza.

“Fino a domenica prossima, Marsala contribuirà a testimoniare l'importanza di sottoporsi al test genetico”, ha dichiarato l'assessore Giusy Piccione. "Molti italiani sono portatori sani di fibrosi cistica senza saperlo, ma attraverso un semplice esame in laboratori specializzati, su richiesta del proprio medico curante, è possibile scoprirlo e prevenire la trasmissione del gene difettoso ai propri figli".

Fibrosi cistica: la malattia invisibile

La fibrosi cistica è una malattia genetica grave, che compromette soprattutto l’apparato respiratorio e digestivo a causa di un’alterazione del gene CFTR. La patologia non influisce sulle capacità intellettive e non si manifesta fisicamente, né alla nascita né nel corso della vita, il che la rende nota come “malattia invisibile”. Tuttavia, se un bambino eredita due copie mutate del gene – una da ciascun genitore – la malattia si sviluppa.

Chi possiede solo una copia alterata del gene non manifesta sintomi e viene definito portatore sano. Queste persone possono però trasmettere il gene difettoso ai propri figli, evidenziando l’importanza del test genetico.

Sensibilizzazione e prevenzione

Con l’illuminazione verde di Palazzo VII Aprile, Marsala si unisce agli sforzi nazionali per aumentare la consapevolezza su questa malattia genetica. L'iniziativa invita tutti a prendere parte attiva nella prevenzione, contribuendo a diffondere l'importanza di scoprire se si è portatori sani della fibrosi cistica e tutelare così le generazioni future.

******

Aurora De Vita, “Ragazza Prima Visione 2024” - Aurora De Vita, “Ragazza Prima Visione” 2024, ricevuta a Palazzo Municipale. Accompagnata dai genitori e dall'agente Francesco Orlando, ha incontrato il sindaco Massimo Grillo che si è complimentato per il risultato raggiunto, auspicando che la sua bella e giovane immagine possa anche contribuire a promuovere la città di Marsala. Presente il consigliere Pino Ferrantelli e la dirigente Giovanna Basiricò, la diciottenne De Vita ha raccontato la sua esperienza al concorso nazionale “Una Ragazza per il Cinema” che le ha consentito di conquistare l'ambita fascia “Prima Visione”. Con l'eleganza e il portamento che la caratterizzano, Aurora si appresta ora a rappresentare l’Azienda sponsor dell'iniziativa.