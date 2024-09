Trapani senz'acqua, lavori in corso per riparare la condotta idrica di Bresciana

25/09/2024 18:12:00

La città di Trapani continua a vivere una difficile emergenza idrica a causa di uno squarcio nella condotta di Bresciana, responsabile della distribuzione dell'acqua in città. Stamani, dopo i rilievi effettuati dalle Forze dell'Ordine per individuare eventuali responsabilità riguardo il danno, sono ufficialmente iniziati i lavori di riparazione.

Secondo quanto comunicato dal Comune, l'impresa incaricata ha realizzato una giuntura a tempo di record, che è ora in fase di collocazione. Se non ci saranno imprevisti, i lavori dovrebbero concludersi entro la serata di oggi. Successivamente, si procederà con la graduale riattivazione dei pozzi, permettendo di mettere nuovamente in pressione la condotta per ripristinare la distribuzione dell’acqua.

Ulteriori aggiornamenti saranno forniti nelle prossime ore per tenere informata la cittadinanza sullo stato dei lavori e sulla ripresa della fornitura idrica.