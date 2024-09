Radioterapia di Mazara. Cure d'eccellenza ed empatia con i pazienti

25/09/2024 14:00:00

Il servizio di Radioterapia dell’Ospedale di Mazara del Vallo è diventato un fiore all’occhiello dell’Asp di Trapani, continua a garantire cure oncologiche all’avanguardia ai pazienti della provincia di Trapani.



Il servizio è pienamente operativo, grazie all’impegno di un nuovo team che ha saputo migliorare la qualità dell’assistenza, puntando su strumenti tecnologici avanzati e, soprattutto, su un approccio umano profondamente empatico.

Sotto la guida del Dr. Pietro Delia, responsabile dell’Unità operativa e recentemente insignito del titolo di Medico dell'Anno a Messina per la sua capacità di instaurare un legame unico con i pazienti oncologici, il reparto di Radioterapia si distingue non solo per l’eccellenza medica, ma anche per l'attenzione alla sfera psicologica dei pazienti. "È fondamentale che il paziente oncologico si senta a proprio agio, che veda nella figura del medico una persona capace di rispondere a tutte le sue esigenze, comprese quelle familiari" - afferma Delia - "Il dialogo con il paziente e i suoi cari deve essere aperto, costante, così da creare un ambiente di fiducia e supporto reciproco."

Il servizio di Radioterapia a Mazara non si limita solo all’aspetto tecnico, con macchinari all’avanguardia e terapie mirate per trattare le varie forme di tumore, ma si concentra fortemente sul benessere globale del paziente. L'empatia, la comunicazione e il supporto psicologico sono diventati punti cardine del reparto. I medici, i tecnici e gli infermieri lavorano in stretta collaborazione per assicurare che ogni paziente affronti il percorso terapeutico con serenità, eliminando quella sensazione di solitudine e smarrimento che spesso accompagna la diagnosi di una malattia oncologica.

“Mi sono trovata molto bene, il personale mi ha fatto sentire a mio agio in un momento molto difficile della mia vita. I medici e tutto il personale sono sempre disponibili, e questo rende il percorso terapeutico più leggero e meno spaventoso."- racconta la signora Patrizia, paziente oncologica che ha superato la malattia. “Io ho scoperto per caso di avere un tumore, non avevo sintomi, e l’ho scoperto grazie ad una campagna di prevenzione dell’Asp. Fare prevenzione è fondamentale”.

Inoltre, il reparto lavora costantemente per incrementare le risorse umane, con un turno giornaliero operativo e l’obiettivo di aumentare il numero di tecnici di radioterapia. Grazie a questi miglioramenti, si vuole anche arginare il fenomeno dei “viaggi della speranza” con i pazienti oncologici della zona non più costretti a spostarsi in altre regioni per ricevere cure adeguate, ma possono usufruire di un servizio di eccellenza direttamente nel proprio territorio.

