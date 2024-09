L’Istituto Pascasino di Marsala: modello di inclusione e internazionalizzazione

25/09/2024 11:16:00

L’Istituto Statale Pascasino di Marsala è stato tra i protagonisti di un importante evento tenutosi a Palermo, dedicato al tema dell’inclusione in ambito educativo. La conferenza intitolata “Inclusione: dal territorio alla dimensione europea”, organizzata dall’Agenzia nazionale Erasmus+ INDIRE in collaborazione con l’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia e l’Agenzia nazionale Erasmus+ rumena ANPCDEFP, si è svolta nel prestigioso Teatro Politeama e ha visto la partecipazione di 350 persone tra docenti, dirigenti scolastici e rappresentanti di organizzazioni educative provenienti da 18 Paesi europei.

L’Istituto Pascasino, guidato dalla dirigente Anna Maria Angileri, è stato selezionato come Role Model per le sue esperienze di internazionalizzazione nell’ambito del programma Erasmus+. Solo cinque scuole siciliane sono state scelte per questo prestigioso riconoscimento, confermando l’impegno e la capacità dell’istituto di Marsala di aprirsi alla dimensione europea, affrontando le sfide del territorio e cogliendo le opportunità offerte dal programma Erasmus+.

La dirigente Anna Maria Angileri è intervenuta durante i lavori pomeridiani della conferenza, insieme ai colleghi delle altre scuole selezionate, tra cui Giuseppe Carlino dell’Istituto Buttitta di Bagheria, Maria Concetta Castorina dell’Istituto Ruiz di Augusta, Ester Lemmo dell’Istituto Barcellona Medi di Messina e Adriana Battaglia dell’Istituto Comprensivo A. Gabelli di Catania. Durante la discussione, che ha visto protagonisti anche gli Ambasciatori Erasmus+ per la Sicilia e circa un centinaio di docenti e dirigenti scolastici, sono stati affrontati temi centrali come l’internazionalizzazione, le sfide territoriali e le opportunità di crescita per le scuole siciliane.

L’evento ha rappresentato un importante momento di confronto e approfondimento sulle iniziative di inclusione in ambito educativo, con l’obiettivo di promuovere una scuola sempre più aperta e inclusiva, in linea con i valori europei. L’Istituto Pascasino, grazie al suo ruolo di esempio, ha dimostrato di essere all’avanguardia nel cogliere queste opportunità, portando avanti progetti che aprono nuove prospettive di crescita per studenti e docenti.